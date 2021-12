Boris Johnson fait face à une semaine de jugement alors que le poste de Premier ministre est en équilibre | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson pourrait faire face à un vote de défiance (Image: .)

Une défaite lors d’une élection partielle cruciale jeudi serait une « très mauvaise nouvelle » pour le Premier ministre, une source conservatrice bien placée avertissant que cela pourrait le laisser face à un vote de défiance. Ses députés ont encore été secoués la nuit dernière après que les modélisateurs ont prédit que la nouvelle souche Omicron pourrait voir 75 000 personnes mourir rien qu’en Angleterre si des restrictions plus strictes n’étaient pas imposées.

Les prédictions désastreuses de la London School of Hygiene & Tropical Medicine ont utilisé des données expérimentales sur la façon dont Omicron pourrait se propager.

Même dans leur scénario le plus optimiste de faible évasion immunitaire des vaccins et d’efficacité élevée des injections de rappel, ils ont prédit une vague d’infection qui pourrait conduire à un pic de plus de 2 000 hospitalisations quotidiennes et de 24 700 décès d’ici la fin avril.

Le scénario le plus pessimiste estimait à 74 800 décès.

Les chercheurs, qui font également partie du sous-groupe Spi-M Sage qui conseille le n ° 10, ont déclaré que des restrictions telles que l’interdiction de socialiser à l’intérieur dans les pubs et les restaurants pourraient être nécessaires pour empêcher le NHS de devenir submergé.

Mais l’étude a été critiquée pour avoir été précipitée et basée sur des hypothèses erronées. Il a également été accusé d’avoir été utilisé « pour pousser les politiciens à agir alors qu’ils devraient être calmes et sereins ».

Le document, qui n’a pas été évalué par des pairs, suggère que des restrictions seraient nécessaires pour éviter une vague plus importante que celle de janvier.

La co-auteure principale de l’étude, le Dr Rosanna Barnard, a déclaré que l’on en saura davantage sur Omicron dans les prochaines semaines, mais a déclaré: «Le port du masque, la distanciation sociale et les jabs de rappel sont essentiels, mais peuvent ne pas suffire.

« Personne ne veut subir un autre verrouillage, mais des mesures de dernier recours peuvent être nécessaires pour protéger les services de santé si Omicron a un niveau important d’échappement immunitaire ou une transmissibilité autrement accrue par rapport à Delta. »

Mais les critiques ont souligné que les données préliminaires d’Afrique du Sud suggéraient que la souche pourrait entraîner moins d’hospitalisations.

Craig Mackinlay, le député conservateur de South Thanet, a déclaré : « ‘Comme toujours, les experts de la pensée de groupe font pression pour davantage de restrictions sur la base de prédictions sinistres.

«Nous constatons déjà de graves dommages dans le secteur de l’hôtellerie alors que la peur est à nouveau faite pour traquer le pays.

«Nous manquons encore de preuves solides quant à la virulence de la variante omicron, à l’efficacité des vaccins actuels et à ce que cela signifie pour les pressions hivernales du NHS.

« Les restrictions et les blocages coûtent des vies à d’autres problèmes de santé, détruisent l’éducation et les chances de vie des jeunes, ruinent les entreprises, les emplois et les libertés. »

Les restrictions actuelles contre Omicron « peuvent ne pas suffire » (Image : Alex Griffin/.)

Le député Sir Graham Brady, président du Comité des députés conservateurs de 1922, a déclaré que des cycles sans fin de restrictions ne pouvaient pas être la solution.

Il a déclaré: « Covid sera avec nous pendant de nombreuses années, et de nouvelles variantes de temps en temps.

«Il n’est pas durable de continuer à faire face à un virus endémique avec un cycle constant de verrouillage et de restrictions.

«Au lieu de cela, nous devrions nous assurer que les gens ont les meilleurs conseils et le meilleur soutien médical et faire confiance aux gens pour prendre des décisions pour vivre leur vie.

« Il est maintenant temps d’adopter une approche différente pour les nouvelles variantes. Nous ne pouvons pas répéter les mêmes réactions dommageables que nous avons eues au cours des deux dernières années. »

Les scientifiques se sont également interrogés sur la fiabilité de la modélisation.

Le professeur Carl Heneghan, du Center for Evidence Based Medicine de l’université d’Oxford, a déclaré : « Ce document a été publié en toute hâte.

«Il n’a pas été examiné par des pairs et le communiqué de presse hâtif est conçu pour inciter les politiciens des chemins de fer à agir lorsqu’ils ont besoin d’être calmes et recueillis dans leur prise de décision.

« Comment pouvons-nous continuer à suivre des conseils de modélisation qui se sont systématiquement révélés erronés ?

« Nous devons nous demander qui dirige le pays ? »

Le professeur de l’université de Manchester, Thomas House, qui siège lui-même au comité spi-M des modélisateurs du gouvernement, a déclaré qu’il était important de traiter les prédictions avec prudence.

Il a déclaré: «Il est possible que certaines des restrictions nous aident à changer la forme de la courbe, mais dire que nous devons juste y aller tôt et dur et le résoudre est faux, et j’aimerais que nous puissions en discuter.

« Les pandémies ne disparaissent pas simplement et nous devons équilibrer les méfaits. C’est un vilain problème.

« Déclarer qu’il pourrait y avoir 75 000 décès d’ici mai est extrêmement incertain. »

Dernier coronavirus britannique (Image: EXPRESS.CO.UK)

Le professeur Paul Hunter, de l’Université d’East Anglia, a déclaré : « Tout modèle est aussi bon que ses hypothèses et une hypothèse clé de ce modèle est que la gravité des résultats de la maladie pour omicron est la même que pour Delta chez les personnes non vaccinées.

« Bien que nous ne sachions pas avec certitude avant quelques semaines, des indications en provenance d’Afrique du Sud suggèrent qu’omicron provoque une maladie moins grave que delta, bien que cela soit probablement dû à une immunité partielle. »

Le professeur Hunter a poursuivi: «Je ne pense pas que l’épidémie continuera de croître à son rythme actuel pendant longtemps et elle devrait commencer à ralentir au cours des deux prochaines semaines.

«Je soupçonne que les chiffres ne seront pas aussi mauvais que ce modèle le suggère et mon inclination n’est pas encore d’imposer des restrictions. L’omicron est si contagieux qu’il pourrait continuer à se propager même sous des mesures de contrôle plus strictes.

« J’attendrais de voir si les hospitalisations commencent à s’accélérer avant de décider s’il faut imposer plus de restrictions. »

Anthony Brookes, professeur de génétique et de science des données de santé à l’Université de Leicester, a suggéré que sans données vitales sur Omicron, les modèles ne pouvaient pas être fiables.

Il a déclaré: « Ces modèles se sont avérés à maintes reprises inexacts et trop pessimistes, et ils sont encore une fois utilisés pour faire des prédictions effrayantes avec des paramètres clés manquants. »

Le professeur Sunetra Gupta, expert en maladies infectieuses à l’Université d’Oxford, a déclaré : « Ces modèles sont basés sur les mêmes hypothèses que les modèles précédents qui n’ont pas bien résisté à l’évaluation des contributions relatives de l’immunité collective par rapport aux interventions non pharmaceutiques (restrictions) dans dicter la dynamique de l’infection et de la maladie.

« De nombreux épidémiologistes ne comprennent pas que la perte de l’immunité contre l’infection ne signifie pas que nous ne pouvons pas maintenir le niveau d’immunité collective requis pour minimiser les risques pour la population vulnérable.

« Il ressort très clairement de ce que les modèles ont fait cet été qu’ils ont des hypothèses fondamentalement erronées.

« Ils ont dit que si nous ouvrions, il y aurait des dizaines de milliers de morts, mais nous avons ouvert en juillet et cela ne s’est pas produit. »

L’efficacité des vaccins actuels contre Omicron n’est pas confirmée (Image : Sol Stock/.)

Cependant, Eleanor Riley, professeur d’immunologie et de maladies infectieuses, a déclaré qu’Omicron se propage si rapidement que les gens sont « très susceptibles » de rencontrer une personne infectée par la variante Covid-19 à moins qu’ils ne « vivent la vie d’un ermite ».

L’universitaire de l’Université d’Édimbourg a également averti que «beaucoup de personnes» pourraient toujours se retrouver à l’hôpital même si la mutation du coronavirus s’avère provoquer des symptômes plus légers que la variante Delta.

Hier (samedi), 633 nouveaux cas d’Omicron ont été signalés à travers le Royaume-Uni, en hausse de 41% par rapport aux 448 enregistrés vendredi et portant le total à 1 898, a annoncé l’Agence britannique de sécurité sanitaire. Dans l’ensemble, 54 073 nouveaux cas et 132 décès ont été enregistrés samedi, contre 42 848 cas et 127 décès la semaine dernière.

Il y a actuellement environ 730 décès par semaine et environ 680 hospitalisations par jour.

Le gouvernement a déclaré qu’il estimait que ses mesures actuelles « restaient proportionnées ».

Mais vendredi, le ministre Michael Gove a déclaré que le Royaume-Uni était confronté à une « situation profondément préoccupante » à cause d’Omicron.

« Nous devons absolument garder tout sous contrôle », a déclaré le secrétaire des Communautés, après avoir présidé une réunion Cobra.