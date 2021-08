Boris Johnson fait l’éloge des troupes après l’évacuation de Kaboul .

Boris Johnson a rendu hommage aux forces armées britanniques alors que le rideau se fermait sur 20 ans de guerre en Afghanistan.

Hier, les derniers soldats et diplomates restants à Kaboul ont quitté le pays où 457 soldats britanniques ont perdu la vie.

La guerre, qui a commencé au lendemain de l’attaque du 11 septembre, s’est terminée par une mission d’évacuation « contrairement à tout ce que nous avons vu de notre vivant », a déclaré le Premier ministre.

Dans une vidéo téléchargée sur Twitter dimanche matin, M. Johnson a félicité les plus de 1 000 militaires, diplomates et responsables qui ont participé à l’opération d’évacuation en Afghanistan.

Il s’est également adressé aux familles et aux proches des troupes britanniques qui “ont tout donné” au cours de la guerre, en disant: “Vos souffrances et vos difficultés n’ont pas été vaines”.

Il a ajouté: ” Ce n’est pas un hasard s’il n’y a eu aucune attaque terroriste contre la Grande-Bretagne ou tout autre pays occidental depuis l’Afghanistan au cours des 20 dernières années.

Dans un message vidéo sur Twitter, M. Johnson a parlé de l’évacuation de Kaboul et de l’héritage de 20 ans de combats en Afghanistan (Photo : Downing Street)

«C’est grâce à la bravoure de nos forces armées qui se sont battues pour assommer les réseaux d'(Oussama) Ben Laden.

«Grâce au dévouement des troupes britanniques, des travailleurs humanitaires, des diplomates et d’autres, nous avons aidé à éduquer 3,6 millions de filles.

« Quel que soit l’avenir de l’Afghanistan, ils auront ce cadeau pour le reste de leur vie, un cadeau qu’ils transmettront à leurs filles ainsi qu’à leurs fils.

Environ 15 000 personnes ont été transportées par avion hors du pays en deux semaines dans le cadre de l’opération Pitting, la plus grande opération du genre depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il a déclaré: “Les troupes et les responsables britanniques ont travaillé sans relâche jusqu’à une date limite impitoyable dans des conditions pénibles.”

Les dernières troupes britanniques ont été évacuées du pays samedi après la fin d’une opération d’évacuation effrénée (Photo: PA)

«Ils ont déployé toute la patience, les soins et la pensée qu’ils possèdent pour aider les personnes qui craignent pour leur vie.

«Ils ont vu de première main des attaques terroristes barbares contre les files d’attente de personnes qu’ils tentaient de réconforter, ainsi que contre nos amis américains.

«Ils n’ont pas bronché. Ils sont restés calmes. Ils ont continué le travail.

“C’est grâce à leurs efforts colossaux que ce pays a désormais traité, vérifié, contrôlé et transporté par avion plus de 15 000 personnes en lieu sûr en moins de deux semaines.”

Plus : Royaume-Uni



Sur les 15 000 personnes évacuées depuis la prise de Kaboul par les talibans, 5 000 étaient des ressortissants britanniques et leurs familles, selon les chiffres du gouvernement.

Plus de 8 000 Afghans qui ont aidé l’effort britannique en tant qu’interprètes ou dans d’autres rôles, ou qui sont autrement vulnérables à la persécution par le régime, ont également pu fuir en sécurité avec leurs familles.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();