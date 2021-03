Boris Johnson fera une annonce importante alors que le verrouillage se simplifie | Politique | Nouvelles

Boris Johnson s’adresse au Royaume-Uni un an après le premier verrouillage

Boris Johnson exhortera les gens à rester en sécurité alors que les conseils de rester à la maison se terminent officiellement, permettant aux amis et aux familles de se retrouver à l’extérieur. La prochaine étape de la feuille de route d’assouplissement du verrouillage du premier ministre pour l’Angleterre verra le retour de la règle de six et deux ménages capables de se mélanger à l’extérieur et dans les jardins. Et dans un autre coup de pouce, il a été rapporté hier que les ministres envisageaient des plans ambitieux pour permettre aux Britanniques de partir en vacances à l’étranger cet été.

L’assouplissement des règles lundi est un moment parfait, avec des températures qui devraient augmenter la semaine prochaine jusqu’à 24 ° C (75 ° F).

Le soleil et les soirées plus légères fourniront un coup de pouce bienvenu après des mois d’enfermement.

La perspective de barbecues dans les jardins et de pique-niques dans les parcs pourrait désormais devenir une réalité avant le week-end de Pâques.

M. Johnson utilisera une conférence de presse de Downing Street lundi pour exposer l’assouplissement des mesures. Le Premier ministre dévoilera le nouveau slogan du gouvernement «Passez à l’étape suivante en toute sécurité» qui remplacera l’ordre «Restez à la maison».

Il rappellera aux gens qu’ils doivent s’en tenir aux «grands espaces britanniques» jusqu’à ce que de nouvelles restrictions soient levées le 12 avril.

Mais les ministres chercheraient des moyens de permettre aux Britanniques de passer des vacances d’été à l’étranger.

Le Premier ministre exhortera les gens à rester en sécurité lorsque le conseil de rester à la maison prendra officiellement fin (Image: .)

Les rapports indiquent qu’ils étudient un système de voyage à trois niveaux.

Cela impliquerait des pays regroupés en trois zones Covid.

Les arrivées de pays dits verts, où les taux de vaccination sont élevés et les cas de virus faibles, ne nécessiteraient pratiquement aucune restriction en dehors d’un test de flux latéral.

Les pays ambrés exigeraient probablement des tests de réaction en chaîne par polymérase négatifs avant le voyage et une forme de quarantaine, ainsi qu’un test d’écoulement latéral à l’arrivée.

Mais les règles de quarantaine des hôtels continueraient pour toutes les nations de la liste rouge.

Les patrons des compagnies aériennes et l’industrie du voyage sont enthousiasmés par le plan et espèrent qu’il permettra enfin aux voyages mondiaux de reprendre le dessus à temps pour la ruée vers le mois de juillet.

M. Johnson est sur le point d’annoncer les conclusions du Global Travel Taskforce après Pâques.

Le long voyage de la nation vers la liberté fera un grand bond en avant lundi (Image: .)

Des discussions avec des destinations touristiques populaires en Europe, comme l’Espagne, la Grèce et le Portugal, sont en cours.

Cela intervient alors que de nouveaux chiffres montrent que le Royaume-Uni continue de gagner la bataille contre le coronavirus alors que le déploiement du vaccin se poursuit.

Les données gouvernementales jusqu’au 25 mars montrent que 32,3 millions de coups ont été donnés au Royaume-Uni jusqu’à présent.

Parmi ceux-ci, 29,3 millions étaient des premières doses et trois millions étaient des secondes doses.

Alors que le nombre d’infections à Covid a plafonné à près de 6 000 par jour, le nombre d’hospitalisations et de décès continue de baisser.

70 autres personnes sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif hier (Image: .)

70 autres personnes sont décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives hier, portant le total britannique à 126.515, selon les chiffres du gouvernement.

Les changements de lundi permettront à des groupes allant jusqu’à six personnes, de n’importe quel nombre de ménages, ou à un groupe de toute taille allant jusqu’à deux ménages, de se rassembler dans des parcs et jardins en Angleterre.

Cela met fin à l’ordre de «rester à la maison», mais les gens sont encouragés à rester sur place dans la mesure du possible. Les installations sportives de plein air devraient également rouvrir, et le sport organisé pour adultes et enfants pourra revenir.

La garde d’enfants et les activités surveillées en plein air pour tous les enfants seront également autorisées.

Les magasins, les coiffeurs, les salons de manucure, les bibliothèques, les attractions de plein air et les lieux d’accueil en plein air tels que les jardins de bière peuvent rouvrir à partir du 12 avril au plus tôt.

De nouveaux chiffres montrent que le Royaume-Uni continue de gagner la bataille contre le coronavirus (Image: .)

Dans un pas supplémentaire vers la liberté, les détaillants pourront ouvrir jusqu’à 22 heures à partir du 12 avril, le gouvernement prolongeant les heures de magasinage dans le but de dynamiser la rue principale après des mois de fermeture.

Le Pays de Galles lèvera son exigence de «rester local» aujourd’hui. En Écosse, l’ordre de «rester à la maison» du pays doit être retiré le 2 avril, les Écossais étant plutôt invités à «rester sur place».

Au fur et à mesure que les restrictions seront assouplies, on s’attend à ce que de nombreuses personnes s’abreuvent d’alcool pour en profiter avec leurs amis et leur famille dans les parcs et les jardins privés. Richard Lim, directeur général de Retail Economics, s’attend à une augmentation «significative» des achats d’alcool.

Il a déclaré: «Nous nous attendrions à ce qu’il y ait une augmentation significative de la demande d’alcool et de grillades alors que les familles cherchent à se réunir et que les amis cherchent à se retrouver dans leurs espaces extérieurs quand il y a la règle de six.

«Je pense que les ménages sont vraiment impatients de recommencer à socialiser et de pouvoir s’asseoir dans les jardins des gens avec un peu de beau temps. Cela va certainement stimuler la demande de barbecues, d’alcool et même de meubles de jardin. Les gens veulent avoir cette interaction sociale. »

Malgré les nouvelles libertés, de nombreuses personnes restent prudentes quant à la socialisation à Pâques, selon une enquête.

Un quart des 1 200 conducteurs interrogés par le RAC ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de voyage d’agrément en voiture pendant le week-end férié en raison de la pandémie. Les automobilistes s’attendent à faire seulement 5,6 millions de trajets en voiture entre le Vendredi saint et le lundi de Pâques, selon l’étude. Pâques est normalement l’un des week-ends les plus chargés de l’année, avec 12,2 millions de voyages en 2019.

Le porte-parole de RAC, Rod Dennis, a déclaré: «Ce qui est traditionnellement l’un des week-ends les plus chargés pourrait s’avérer être tout sauf avec la pandémie qui continue d’avoir un impact important.»