Boris Johnson fera une annonce majeure sur l’annonce de Covid alors que Gove laisse entendre | UK | Nouvelles

Michael Gove a déclaré à Sophy Ridge de Sky News que Boris Johnson ferait une annonce majeure sur les mesures de Covid demain. Il a déclaré que l’annonce du Premier ministre “signalera que nous pouvons entrer dans la prochaine étape de détente en Angleterre le 17 mai”. On pense que M. Johnson donnera le feu vert à la réouverture des hôtels et des théâtres et aux pubs et restaurants de servir de la nourriture et des boissons à l’intérieur.

M. Gove a déclaré: «Je prévois que le Premier ministre signalera demain que nous pouvons entrer dans la prochaine étape de détente en Angleterre le 17 mai.

“Et comme le secrétaire aux transports l’a indiqué hier, cela signifie également que certaines des règles sur les voyages internationaux sont également en train de changer.”

Il a dit que la propagation des variantes dans le reste du monde est “préoccupante”.

Cela vient après que Public Health England ait déclaré cette semaine qu’une variante de coronavirus indien avait été élevée au rang de “variante préoccupante”.

Malgré cela, M. Gove a ajouté: «Rien n’indique que cette variante aura un impact ou ralentira l’assouplissement que nous avons prévu dans le cadre de la feuille de route.

“Le premier ministre en dira plus à ce sujet plus tard cette semaine.”

Une décision finale sur les assouplissements sera prise lors d’une réunion du comité des opérations Covid du Cabinet demain.

Cela donnera aux entreprises une semaine pour se préparer à l’étape trois des quatre étapes de déverrouillage le 17 mai.

Il est également suggéré que les personnes en Angleterre soient également autorisées à s’embrasser à nouveau.

La règle de six sera levée pour permettre des rassemblements jusqu’à 30 personnes à l’extérieur.

Cependant, les limites de personnes pouvant s’asseoir ensemble s’appliqueront toujours à l’intérieur pour les pubs et les restaurants.

Le lundi 17 mai est également la date de début de la reprise des voyages à l’étranger, après le dévoilement du système des feux de signalisation vendredi.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Boris Johnson a invité les dirigeants des nations décentralisées à un sommet sur la manière dont le Royaume-Uni peut se remettre de la pandémie.