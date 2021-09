Boris Johnson ferme Beth Rigby alors qu’elle prétend que l’aide sociale “couvre” son échec | Politique | Nouvelles

in

Boris Johnson a riposté aux affirmations de Beth Rigby après avoir remis en question sa popularité et celle de son parti après avoir augmenté l’assurance nationale pour renforcer les soins sociaux. Elle a demandé : « Monsieur le Premier ministre, vous avez dit aux Communes aujourd’hui que vous ne rompez pas les engagements du manifeste à la légère, vous l’avez dit à vos députés. Mais ce n’est pas la première fois que vous promettez des choses aux électeurs et que vous les rompez.

“Je pense à aucun contrôle en mer d’Irlande entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

“Vous avez promis de ne pas réduire le budget de l’aide étrangère, vous avez promis de maintenir les retraites à triple verrouillage, vous avez promis de ne pas augmenter les impôts.

« Le non-respect des promesses semble faire partie intégrante de la façon dont vous menez les affaires au sein de votre gouvernement.

« Quand vous avez pris cette décision, n’y avait-il pas une partie de vous qui s’en inquiétait et pensait qu’à un moment donné les électeurs perdraient confiance en vous et que vous perdriez en crédibilité non seulement pour vous-même mais aussi pour le Parti conservateur ? »

M. Johnson a répondu: “Personne ne veut probablement augmenter les impôts comme Rishi, Sajid et moi l’avons tous dit, mais le fait est que personne dans aucun des manifestes que j’ai lu n’a vu arriver une pandémie dans laquelle le pays a dû dépenser plusieurs milliards de livres pour soutenir les gens et à travers le pays – nous mettant dans une situation financière difficile.

“Ce que nous avons dit dans ce manifeste, je dois faire un choix sur ce que je pense être la priorité la plus élevée et je pense que ce que les gens de ce pays veulent après tout ce que nous avons vécu, c’est l’honnêteté, l’équité et la rationalité de la situation.

“Cela signifie que nous ne laissons pas simplement le fardeau s’accumuler sur les générations futures, que nous abordons les coûts de la pandémie sur le NHS, mais nous devons également corriger les causes sous-jacentes dans le NHS.

« Une protection sociale qui a été esquivée par les gouvernements pendant des décennies, ce qui nous aidera à résoudre les problèmes du NHS et nous permettra également de remplir un engagement manifeste important. »

Mme Rigby est intervenue : « Vous avez fait la promesse sur les marches de Downing Street, comment l’auriez-vous payé ?

“Vous utilisez la pandémie comme couverture, n’êtes-vous pas pour rompre les promesses fiscales?”

M. Johnson a poursuivi: “Non, non-non. Je pense que la plupart des gens raisonnables peuvent voir cela en raison des dépenses qui ont été nécessaires et du coup que l’économie a subi ; la situation budgétaire est très différente de tout ce qui pourrait raisonnablement être prévu.”

Plus à venir…