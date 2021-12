Boris Johnson filmé en train de violer ses propres règles Covid pour le quiz de Noël No10 | Politique | Des nouvelles

Le Premier ministre est confronté à des questions sur un quiz virtuel de Noël qu’il a organisé alors que Londres était sous verrouillage. Une source a déclaré que de nombreux membres du personnel étaient assis autour d’ordinateurs, discutant de questions de quiz et dégustant du pétillant, du vin et de la bière d’un Tesco Metro local. M. Johnson et ses principaux collaborateurs ne buvaient pas.

The Mirror a publié une photo de M. Johnson à l’écran, assis sous un portrait de Margaret Thatcher, alors qu’il lisait des questions.

L’initié a déclaré au journal que dans un bureau n ° 10, il y avait quatre équipes, chacune composée de six personnes.

Cela s’est produit le 15 décembre – trois jours avant l’un des rassemblements sondés – et le Premier ministre était en compagnie de deux membres de sa meilleure équipe.

L’un portait un bonnet de Noel et l’autre, de façon festive, des guirlandes autour du cou.

La photo semble montrer que M. Johnson enfreint les lois de Covid, car le mélange avec des assistants n’était pas autorisé en vertu des réglementations de niveau 2, qui interdisaient tout mélange social entre les ménages.

