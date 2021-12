Boris Johnson fixe une date pour examiner officiellement les plans de Noël Covid alors que les craintes de verrouillage tourbillonnent | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gouvernement a introduit la semaine dernière de nouvelles mesures temporaires pour lutter contre la propagation du virus en réponse à la variante Omicron, qui sera examinée une semaine seulement avant Noël. La date de révision prévue rappelle Noël dernier, lorsque le Premier ministre a attendu le 19 décembre pour annoncer que l’assouplissement prévu des règles de verrouillage pendant la période des fêtes n’aurait pas lieu.

Le 27 novembre 2021, en réponse à la menace croissante de la variante Omicron, le gouvernement a annoncé que le couvre-visage serait rendu obligatoire dans les magasins et dans les transports en commun et que tous les contacts de cas suspects d’Omicron devraient s’auto-isoler, quel que soit leur statut vaccinal.

Il a également été annoncé que toutes les arrivées internationales devraient subir un test PCR le deuxième jour et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’elles reçoivent un résultat négatif.

Le gouvernement accélère également le déploiement des injections de rappel, les rendant accessibles à tous les plus de 18 ans et réduisant de moitié le délai entre la deuxième et la troisième injection de six mois à trois.

Alors que M. Johnson insiste sur le fait que ces mesures sont « proportionnées et responsables », il n’a pas ordonné d’autres mesures du « plan B » – qui incluraient le port du masque dans les établissements d’accueil et un travail à domicile.

Le gouvernement réexaminera formellement les mesures le 18 décembre.

Les responsables s’attendent à commencer à recevoir les données clés à partir du 13 décembre environ, qui définiront leur réponse.

Il y aura probablement un nouvel examen critique le 8 janvier.

Les données que le gouvernement examinera à cette date cruciale du 13 décembre proviennent de quatre sources.

LIRE LA SUITE: Boris admet que la « tempête » entrante de Covid pourrait à nouveau gâcher Noël

Cependant, parlant des données d’Afrique du Sud, le conseiller scientifique en chef Chris Whitty et le principal immunologiste, Sir John Bell, auraient tous deux souligné qu’il est difficile de comparer ce qui se passe en Afrique du Sud avec le Royaume-Uni.

Une source de haut niveau a déclaré au Times : « Ils ont beaucoup moins de personnes vaccinées.

« Ils n’ont presque personne avec un rappel et la souche dominante existante du virus est Beta et non Delta, que nous avons. »

Parlant du potentiel d’un verrouillage de Noël, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré la semaine dernière à Andrew Marr de la BBC que la Grande-Bretagne était « encore loin » de cette étape, conseillant aux gens de continuer à planifier Noël comme d’habitude.

Mais, lorsque le député conservateur Richard Drax lui a demandé le lendemain à la Chambre des communes s’il pouvait garantir qu’il n’y aurait plus de verrouillage, M. Javid n’a pas été en mesure de prendre un engagement définitif.

La variante Omicron a été détectée dans au moins 38 pays, mais aucun décès n’a encore été signalé, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé.

Une étude préliminaire menée par des chercheurs en Afrique du Sud, où la variante a été signalée pour la première fois le 24 novembre, suggère qu’elle est trois fois plus susceptible de provoquer des réinfections que les souches Delta ou Beta.

75 autres cas de la variante Omicron ont été identifiés en Angleterre cette semaine, selon l’Agence britannique de sécurité sanitaire, portant le nombre total de cas confirmés à 104.