Boris Johnson furieux alors que le PM a dit de porter un masque TROIS fois pendant le voyage à l’hôpital | Royaume-Uni | Nouvelles

La visite du Premier ministre à l’hôpital général Hexham de Northumberland lundi a suscité la fureur des membres du public alors qu’il était photographié marchant dans le centre de santé sans se couvrir le visage.

Le Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust a confirmé que des membres du personnel avaient dit à M. Johnson à leur arrivée et avant la séance de photos que des couvre-visages devaient être portés à l’hôpital.

Plus tard, on lui a dit une troisième fois, à ce moment-là, il a également dû en recevoir un.

Les responsables de Trust ont déclaré: « Nos règles relatives aux masques sont très claires et toutes les personnes qui faisaient partie de la visite officielle à l’hôpital général de Hexham le lundi 8 novembre ont été officiellement informées et rappelées à ces règles le jour même. »

LIRE LA SUITE: « Ils ont tout volé » Fury éclate alors que Fish World s’installe à côté de Fish Universe

Le Trust a ajouté : « Après que le Premier ministre a quitté une réunion de bienvenue, il a marché le long d’un couloir en mezzanine, pendant une très courte période, sans masque.

« Ce bref instant a été filmé.

« Dès que cela a été identifié, on lui a donné un masque et il l’a mis.

« Le Premier ministre a porté un masque pendant la majeure partie de la visite. »

Dans un tweet publié lundi, le Trust a écrit : « Soyez assuré que la prévention et le contrôle des infections restent une priorité absolue pour notre confiance.

« Le Premier ministre Boris Johnson a suivi des mesures strictes, notamment le port d’un masque, dans chaque zone clinique qu’il a visitée. »

Mais la politique officielle du Trust sur les coronavirus concernant les visites, publiée sur son site Web, ne mentionne pas que les personnes sont exemptées de porter des couvre-visages dans les zones non cliniques de l’hôpital.

L’utilisateur de Twitter @exillior a demandé : « Pourquoi bénéficie-t-il d’un traitement spécial ?

« Et aussi, pensez-vous qu’il devient moins contagieux envers le personnel en dehors des zones cliniques ? »

Maria King a ajouté: « S’il vous plaît, ne cherchez pas d’excuses pour ce terrible exemple de comment ne pas se comporter dans un hôpital.

« Il est juste à côté du personnel, se cognant les coudes avec eux.

« Vous devez savoir que ce n’est pas bien.

David Nabarro, l’envoyé spécial de l’OMS pour le COVID-19, a déclaré sur Sky News : « S’il vous plaît, est-ce que chaque dirigeant porterait des masques ?

« Particulièrement en intérieur.

« Ce virus est impitoyable et nous devons faire tout notre possible pour l’empêcher de s’interposer entre nous et de nous infecter. »

Le vice-Premier ministre Dominic Raab a également pris la défense du Premier ministre. Il a déclaré dans une interview à BBC Breakfast: « Je sais que le Premier ministre a suivi les conseils sur le cadre clinique dans lequel il se trouvait et a suivi tous les protocoles et procédures qui y ont été appliqués, et c’est ce que tout le monde devrait faire. »

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré dans un communiqué: « Le Premier ministre a suivi les mesures Covid qui étaient en place tout au long de sa visite, notamment le port d’un masque dans tous les domaines cliniques.

« Il a également passé un test PCR avant la visite.

« La fiducie de l’hôpital a publié une déclaration indiquant clairement que le Premier ministre a suivi ses directives. »