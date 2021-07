Boris Johnson fustigé pour avoir esquivé la question du Brexit – “C’est du mépris !” | Royaume-Uni | Nouvelles

Comme Danemark préparer leur demi-finale de l’Euro 2020 avec l’Angleterre, ils seront convaincus qu’ils pourront non seulement se qualifier pour la finale, mais gagner le tournoi. Ils chercheront à reproduire le succès Danemark au Championnat d’Europe 1992, et se réjouira des nombreux parallèles qu’ils partagent avec cette équipe. Un rasage de près en phase de […] More