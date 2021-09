Boris Johnson harcelé par les chefs d’entreprise à propos de la randonnée de NI « Un coup de pied dans les dents ! » | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a rompu deux engagements manifestes en une seule journée, avec une augmentation des cotisations à l’assurance nationale et une suspension temporaire du “triple verrouillage” sur les retraites – et il a également refusé d’exclure de nouvelles hausses d’impôts. Les annonces ont provoqué une vive réaction de la part de nombreux membres de la communauté des affaires qui ont déclaré qu’ils se sentaient très déçus et même trahis.

Kieran Boyle, directeur général de CBK Recruitment Ltd, a déclaré : « Faut-il s’étonner que la majorité des travailleurs au Royaume-Uni ne puissent pas faire confiance aux politiciens aussi loin qu’ils pourraient les jeter ?

«Ils rompent régulièrement promesse après promesse, et ce n’est qu’un autre coup de pied dans les dents aux millions de personnes à travers le pays qui sont déjà en difficulté. Honte à toi Boris!”

De même, Rhys Schofield, directeur général de Peak Mortgages and Protection, a déclaré : « Franchement, c’est un coup de pied dans les dents.

«Faire que les travailleurs et les employeurs qui contribuent réellement à la société paient un peu plus tout en ne résolvant pas vraiment le problème du financement du NHS et des soins sociaux, tout en laissant complètement seuls les richesses non gagnées et les gains en capital des donateurs du parti.

“Je suppose que nous ne devrions pas nous attendre à autre chose de la chumocratie de Boris.”

Susan Heaton-Wright, directrice générale de SuperStar Communicator, a déclaré : « Johnson ne semble jamais considérer les choses avant de parler.

Néanmoins, il a souligné qu’il ne voulait pas que cela se produise, en disant: “Si vous voulez que je donne cet engagement émotionnel, bien sûr, c’est le cas.”

Le plan du gouvernement verra l’introduction d’un nouveau prélèvement pour la santé et les soins sociaux, basé sur une augmentation de 1,25 point de pourcentage des cotisations à l’assurance nationale (NI) – rompant ainsi l’engagement des conservateurs de ne pas augmenter le NI.

En vertu du nouveau prélèvement, un contribuable au taux de base typique gagnant 24 100 £ paierait 180 £ de plus par an, tandis qu’un contribuable à taux plus élevé sur 67 100 £ paierait 715 £.

En plus de fournir un financement supplémentaire au NHS pour faire face à l’arriéré accumulé pendant la pandémie de Covid-19, le nouveau paquet de 36 milliards de livres sterling sur trois ans réformera également la façon dont les soins sociaux pour adultes en Angleterre sont financés.

Un plafond de 86 000 £ sur les coûts des soins à vie à partir d’octobre 2023 protégera les gens de la “peur catastrophique de tout perdre”, a déclaré M. Johnson.

Le gouvernement couvrira entièrement le coût des soins pour les personnes ayant des actifs inférieurs à 20 000 £ et contribuera au coût des soins pour celles dont les actifs se situent entre 20 000 et 100 000 £.

En conséquence, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord recevront 2,2 milliards de livres sterling supplémentaires par an, soit environ 15 % de plus que ce qu’ils contribueront par le biais du prélèvement, créant ce que les ministres ont décrit comme un «dividende de l’Union» de 300 millions de livres sterling.

M. Johnson a déclaré que la réforme du système de protection sociale était attendue depuis longtemps, alors que sans le financement supplémentaire, les listes d’attente du NHS auraient pu passer d’un record de 5,5 millions à 13 millions.

Paul Johnson, directeur du groupe de réflexion économique de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré que le nouveau prélèvement s’ajoutait aux augmentations d’impôt exceptionnelles déjà annoncées cette année.

Il a déclaré: “C’est une année énorme pour les augmentations d’impôts – une augmentation permanente de 1,5% du revenu national au plus haut en temps de paix.”

Les entreprises, qui seront également touchées par l’augmentation du NI, ont averti que le plan serait un “point d’ancrage” sur la croissance de l’emploi alors que l’économie se retirait de la pandémie.

Suren Thiru, responsable de l’économie à la British Chambers of Commerce, a déclaré : « Cette augmentation aura un impact sur la reprise économique plus large en entraînant des coûts importants pour les entreprises alors qu’elles sont déjà confrontées à une série de nouvelles pressions sur les coûts et freinera l’esprit d’entreprise nécessaire pour conduire la récupération.”