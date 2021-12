Boris Johnson humilié alors que les fans de fléchettes et les supporters de football se moquent du Premier ministre avec un chant de jurons | Politique | Des nouvelles

On pouvait entendre les fans chanter « levez-vous si vous détestez Boris » lors du championnat du monde de fléchettes 2022 hier soir, qui était diffusé à des milliers de Sky Sports. Les supporters de football lors d’un match entre Leeds United et Arsenal ce week-end ont également exprimé leur colère contre la direction du Premier ministre, en chantant « Boris Johnson is ac**t ».

M. Johnson a fait face à une vague de publicité négative ces dernières semaines après que le personnel n ° 10 a affirmé avoir organisé des fêtes pendant la pandémie qui ont enfreint les restrictions de Covid.

Son ancienne attachée de presse Allegra Stratton a démissionné plus tôt ce mois-ci lorsqu’une vidéo est apparue d’elle et d’autres plaisantant sur une « soirée du fromage et du vin » qui a eu lieu le soir où une fête de Noël aurait eu lieu illégalement.

Une pression supplémentaire s’est intensifiée sur M. Johnson hier lorsqu’une photo de lui, de sa femme et du personnel n ° 10 s’est réunie dans le jardin de Downing Street en train de boire du vin en mai 2020.

À l’époque, les règles interdisaient de rencontrer plus d’une autre personne d’un autre ménage à la fois.

Des centaines de personnes ont profité de leur exploit à Alexandra Palace à Londres pour chanter à l’unisson pour partager leur frustration hier soir.

La chanson était si forte qu’elle pouvait être entendue à la télévision et sur les commentaires de la rencontre sportive.

Un fan dans la foule a également été aperçu tenant une pancarte indiquant « tout autour de Boris après », se moquant apparemment du Premier ministre pour des accusations de rassemblements illégaux de verrouillage à Downing Street.

Des séquences vidéo du match de football d’Elland Road de samedi circulant sur les réseaux sociaux montrent des dizaines de fans applaudissant alors qu’ils se joignent à des chants grossiers contre le chef conservateur.

Les retombées de la querelle sur les partis ont fait souffrir la popularité de M. Johnson auprès des électeurs.

La semaine dernière, la cote d’approbation du Premier ministre est tombée à un plus bas historique de -42, selon les sondeurs YouGov.

Le parti a perdu l’élection partielle du North Shropshire jeudi dernier après avoir représenté le siège pendant près de 200 ans.

Les rassemblements illégaux de Downing Street seraient l’une des principales raisons pour lesquelles les électeurs ont tourné le dos au gouvernement.

Hier soir, M. Johnson a cherché à se défendre contre les dernières allégations d’un rassemblement de jardin l’été dernier.

Il a déclaré que la photo montrait « des gens au travail en train de parler du travail ».

« Je pense vraiment qu’il est vital que nous nous concentrions si nous le pouvons sur le message que nous essayons de faire passer aujourd’hui.

« Nous sommes confrontés à un grave pic à Omicron et nous voyons les cas augmenter à Londres, en particulier les cas d’hospitalisations. »