Boris Johnson intensifie son lobbying pour que le Royaume-Uni et l’Irlande accueillent la Coupe du monde 2030

Le Royaume-Uni et l’Irlande intensifient leurs efforts conjoints pour accueillir la Coupe du monde 2030 après le succès des matches de l’Euro 2020 organisés à Wembley.

Boris Johnson a fait pression sur l’UEFA pour que la candidature britannique et irlandaise soit le choix préféré de l’organisation pour la compétition.

L’instance dirigeante souhaite proposer un candidat européen à la FIFA pour accueillir le tournoi, l’Espagne et le Portugal étant l’autre option probable.

L’Angleterre a accueilli plus de matchs de l’Euro 2020 que tout autre pays, y compris les finales et les demi-finales et le match de ce soir contre le Danemark est le plus grand que l’équipe nationale jouera à domicile depuis 25 ans.

Le pays n’a pas organisé de Coupe du monde depuis 1966 et a perdu face à la Russie lors des tentatives de candidature pour le tournoi de 2018.

M. Johnson a rencontré hier Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, à Downing Street pour plaider en faveur de la candidature britannique et irlandaise.

Le gouvernement britannique a récemment autorisé 2 500 dignitaires et politiciens à entrer dans le pays pour les euros malgré les règles strictes de quarantaine actuelles.

On pense que cette décision, avec une grande partie de l’Europe toujours sur la «liste orange», sera considérée comme utile à la candidature britannique et irlandaise à la Coupe du monde.



L’UEFA avait auparavant menacé de déplacer la finale à Budapest en Hongrie si les VIP ne bénéficiaient pas d’une dispense spéciale pour éviter la quarantaine.

La plupart des officiels qui prennent l’avion pour les jeux ne restent que pour la journée et doivent passer des tests Covid à l’aéroport.

M. Johnson a soutenu vocalement les progrès de l’équipe anglaise tout au long de la compétition – en organisant une séance photo avec un drapeau géant de St George à Downing Street et en partageant une vidéo de lui-même célébrant la victoire contre l’Allemagne.

Il a maintenant une chemise d’Angleterre faite avec “Boris, 10” dans le dos et l’a tenue en l’air pour une autre séance de photos à l’extérieur de Downing Street avant le match du Danemark.



“Gareth Southgate et l’équipe d’Angleterre ont fait la fierté de la nation lors de l’Euro, et ce soir, nous leur souhaitons tous la meilleure des chances pour se qualifier pour la finale. Ramenez-le à la maison !’, dit-il.

On ne sait pas si M. Johnson prévoit un voyage à Wembley pour regarder en personne, mais le prince William, président de la FA, sera à nouveau là pour encourager les trois lions.

William, dont l’épouse Kate est toujours isolée après être entrée en contact avec une personne séropositive à Covid, sera rejoint par la royauté danoise lors du match.

Frederik, prince héritier du Danemark, son épouse la princesse Mary et leur fils de 15 ans, le prince Christian, ont reçu une dispense spéciale pour voyager, malgré le fait que les fans du pays aient été contraints de rester chez eux en raison de Covid.



On pense qu’environ 6 000 Danois seront toujours présents au stade, qui vivent déjà tous au Royaume-Uni.

La Coupe du monde 2022 aura lieu au Qatar l’année prochaine, tandis que le tournoi 2026 se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Signalant son soutien à la candidature du Royaume-Uni en mars, M. Johnson a déclaré au Sun: “Nous sommes très, très désireux de ramener le football à la maison en 2030. Je pense que c’est le bon endroit.”

“C’est la patrie du football, c’est le bon moment. Ce sera une chose absolument merveilleuse pour le pays.

