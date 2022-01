Boris Johnson : la guerre civile conservatrice à la pointe du progrès alors que Lord Frost s’incline pour soutenir sa candidature à la direction | Politique | Des nouvelles

Lord Frost a quitté le cabinet le mois dernier après avoir été apparemment déçu par une multitude de choix politiques récents de Boris Johnson, en particulier concernant les restrictions strictes de Covid, les hausses d’impôts et les politiques vertes «net zéro». Il a déclaré au Mail on Sunday, lors de sa première interview depuis sa démission, que M. Johnson ne devrait pas quitter ses fonctions, mais devrait plutôt donner un ton différent sur la « direction de voyage » du pays.

Selon Lord Frost, cela inclurait d’être plus «fier de notre histoire», de «relancer le pays sur le plan économique» – ce qui signifie «des marchés libres, un débat libre et des impôts bas» – et de donner le sentiment que «quelque chose est en train de changer ici» .

Mais ses remarques ont été remises en question par l’historienne et chercheuse invitée au KCL Helene von Bismarck.

Elle a rejeté l’article dans lequel son interview figurait comme un « morceau de bouffée », écrivant dans un article sur Twitter : « Un homme qui n’a jamais été élu à quoi que ce soit partage sa vision du pays en général et du Parti conservateur en particulier.

Lord Frost a souligné que son départ du gouvernement – ​​ainsi que ses commentaires ultérieurs – n’était pas une question de remettre en question les qualités de leadership de M. Johnson, ni même M. Johnson en tant que personne.

Il a déclaré: «Je pense qu’il était triste de me voir partir. Je suis triste d’aller dans ce sens.

«Mais c’était une question de politique. Il ne s’agissait de rien d’autre et je pense qu’il a compris.

Mme von Bismarck n’était pas si certaine, suggérant que les actions de M. Frost faisaient partie d’une tentative de changer les échelons supérieurs du parti conservateur.

Elle pense que son interview est entrecoupée de « plus qu’un indice d’une course à la direction imminente ».

« Avec une majorité de 80 sièges, il doit saisir l’occasion et adopter une législation qui profite des opportunités offertes par le Brexit.

« La sensibilité animale et l’agenda vert devraient passer au second plan. »

Cela fait suite aux remarques du président du plus ancien groupe de réflexion conservateur de Grande-Bretagne, le groupe Bow, qui pense que les gens appellent le temps sur la direction de M. Johnson du parti conservateur au sujet de sa « politique blairiste ».

Ben Harris-Quinney a déclaré à Express.co.uk que M. Johnson « avait perdu la confiance qu’il avait dans le mouvement conservateur, sur des questions telles que l’immigration » et « son programme vert ».

Il a déclaré: « Je pense qu’il boitera en tant que leader, mais il lui sera très difficile de regagner maintenant cette confiance avec ses électeurs de 2019. »

M. Harris-Quinney a ajouté que M. Johnson pourrait faire face à un « sérieux défi de leadership » après les prochaines élections générales – en 2024 au plus tard – qui est « susceptible de ramener la Grande-Bretagne sur le territoire des parlements sans majorité ou de très petites majorités ».

De récents sondages suggèrent également que le Premier ministre est sur un terrain instable, la majorité des électeurs estimant que son gouvernement a fait un « mauvais travail » sur toutes les mesures – y compris la gestion de l’immigration, la gestion du Brexit et la lutte contre la criminalité – depuis 2019, à part le déploiement du Covid. vaccin.