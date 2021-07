Boris Johnson laisse entendre que l’Anglais Gareth Southgate pourrait être fait chevalier

Gareth Southgate pourrait devenir chevalier après le succès de son équipe à l’Euro (Photos : AP/Rex/.)

Boris Johnson a laissé entendre que le manager anglais Gareth Southgate pourrait être fait chevalier, à la lumière du succès de l’équipe à l’Euro 2020.

Le Premier ministre, qui a regardé les trois lions se faufiler devant le Danemark à Wembley hier soir, a salué le “travail absolument exceptionnel” que Southgate a accompli en dirigeant l’équipe nationale de football masculine.

L’Angleterre affrontera l’Italie dimanche lors de sa première finale majeure depuis 55 ans et Southgate a été félicité pour ses actions sur et en dehors du terrain.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait apprendre du style de leadership du manager anglais et s’il pourrait bientôt s’agir de Sir Gareth, M.

«Mais je pense clairement que Gareth Southgate a fait un travail absolument exceptionnel.

“Ce qui me semble tellement incroyable, c’est la façon dont il le fait varier, il le mélange et joue une série d’options différentes en fonction du match en question.”

Le Premier ministre portait une chemise anglaise sous son blazer de costume lors du match auquel il a assisté aux côtés de son épouse Carrie, du prince William et de la famille royale danoise.

Il a décrit la victoire en demi-finale comme un “coup d’ongles total”.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.



M. Johnson a assisté au match avec sa femme Carrie et l’a qualifié de “mordant” (Photo: .)

Mais, alors que M. Johnson espère que la vague de bonne volonté que les progrès de l’Angleterre ont produite aidera le pays à se remettre de la pandémie de Covid, il est critiqué par le monde du football.

Le spécialiste et ancien joueur anglais Gary Neville a critiqué le leadership du pays dans ses éloges du Southgate lors de la couverture du match par ITV.

Il a déclaré: “Le niveau des dirigeants de ce pays au cours des deux dernières années a été médiocre, en regardant cet homme (Southgate), il est tout ce qu’un dirigeant devrait être, respectueux, humble, il dit la vérité.”



Gareth Southgate a été félicité pour ses actions sur et en dehors du terrain (Photo: .)

L’Angleterre n’est plus qu’à une victoire historique de sa première médaille d’argent majeure depuis 1966, M. Johnson souhaitant à l’équipe nationale le « meilleur » avant la finale de l’Euro 2020 de dimanche.

Interrogé sur la possibilité d’un jour férié lundi, le Premier ministre a déclaré: “Je pense que ce serait un destin tentant, voyons ce qui se passe.”

Plus de 20 millions de personnes auraient regardé le match à la télévision, avec environ 10 millions de pintes commandées au cours de la journée.

