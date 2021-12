Boris Johnson laisse entendre que les passeports « pourraient être retirés aux consommateurs de drogues illégales »

Un plan de 10 ans pour lutter contre la consommation de drogues illégales devrait être dévoilé cette semaine (Photo : ./PA/REX)

Les personnes qui consomment des « drogues de style de vie » comme la cocaïne pourraient se voir retirer leur passeport dans le cadre d’une nouvelle répression du crime, selon les rapports.

Le gouvernement se prépare à publier un plan décennal pour lutter contre les infractions liées à la drogue dans ce qui est présenté comme une « guerre totale » et la « plus grande intervention depuis une génération ».

On pense que la consommation et le trafic de drogue alimentent environ la moitié de tous les cambriolages et vols violents dans les rues de Grande-Bretagne.

S’adressant au Sun avant la publication de la stratégie lundi, le Premier ministre a déclaré que les nouvelles mesures comprendraient des interdictions de voyager de style football, des couvre-feux, des peines plus sévères pour les trafiquants de drogue et des mesures pour briser les gangs de County Lines.

M. Johnson prévoit de pénaliser les utilisateurs occasionnels avec des sanctions plus strictes (Photo: .)

M. Johnson a déclaré que les problèmes de drogue sont alimentés par deux groupes – les toxicomanes et ceux qui consomment occasionnellement le week-end qui pensent qu’il s’agit d’un « crime sans victime ».

Il a déclaré qu’il devait y avoir de nouvelles façons de « pénaliser » ces personnes « qui interféreront réellement avec leur vie » et leur feront réaliser les dommages causés par leur habitude.

«Nous allons donc envisager de retirer leurs passeports et leurs permis de conduire. Nous ne gardons rien de côté », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre, qui a admis avoir essayé ce qu’il pensait être de la cocaïne une fois à l’université, a déclaré que les politiciens avaient trop tardé à s’attaquer au problème majeur, peut-être parce que certains d’entre eux ont peur d’être interrogés sur leurs propres expériences passées.

Une cargaison de drogue saisie par la police à Londres – on pense que la drogue est à l’origine de la moitié de tous les cambriolages et vols avec violence (Photo : REX/Shutterstock)

Aux côtés de M. Johnson, son collègue de cabinet Michel Gove a admis avoir pris de la cocaïne « à plusieurs reprises » en tant que jeune journaliste, affirmant que c’était une « erreur » qu’il « regrette ».

Le ministre de la Justice, Dominic Raab, a déjà admis avoir fumé du cannabis en tant qu’étudiant, mais jamais de drogues plus dures. Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il n’avait jamais consommé de drogue.

Le Sun a rapporté que M. Johnson présenterait également un financement « record » pour les services de traitement et de rétablissement de la toxicomanie, avec plus d’argent promis pour les 50 autorités locales confrontées aux pires problèmes de drogue comme Middlesbrough, Blackpool et Liverpool.

Le gouvernement a annoncé en juillet qu’il établirait une nouvelle unité pour aider à mettre fin aux maladies et aux décès liés aux drogues illégales, alors que la deuxième partie de l’examen indépendant des drogues de Dame Carol Black était publiée.

La première phase de l’étude, publiée en février de l’année dernière, estimait qu’il y avait 300 000 utilisateurs d’opiacés ou de crack en Angleterre, et environ un million de personnes consommant de la cocaïne par an.

Plus : Boris Johnson



Pendant ce temps, le nombre de décès par empoisonnement par abus de drogue atteint un niveau record, ayant augmenté de près de 80 % depuis 2012.

L’examen de Dame Carol a également déterminé que le marché des drogues illicites au Royaume-Uni vaut 9,4 milliards de livres sterling par an, mais coûte à la société plus du double de ce chiffre.

Si les considérations de santé, le coût de la criminalité et les impacts sociétaux sont combinés, le coût total des drogues illégales est de 19 milliards de livres sterling par an.

