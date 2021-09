Boris Johnson : le député du DUP exhorte le Premier ministre à rétablir la confiance avec les syndicalistes de NI – “Réputation endommagée” | Politique | Nouvelles

Sammy Wilson, député du Parti unioniste démocrate pour East Antrim, a déclaré que le gouvernement de Boris Johnson avait « rompu ses promesses » concernant le maintien d’un accès commercial sans entrave entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. M. Wilson, 68 ans, a déclaré à Express.co.uk que le Premier ministre “a nui à sa propre réputation” en acceptant le protocole controversé de l’Irlande du Nord dans son accord sur le Brexit.

Le député eurosceptique a déclaré: “Quand j’entends des gens l’accuser de ne pas être digne de confiance à la Chambre des communes, l’une des choses qu’ils mentionnent est la manière dont il a rompu ses promesses envers le peuple d’Irlande du Nord.”

Malgré les récentes mesures prises par le gouvernement britannique pour réduire le nombre de contrôles intra-britanniques et supprimer la surveillance de la Cour de justice européenne, le Premier ministre a laissé de nombreux habitants de l’Ulster frustrés en s’engageant auparavant à ne pas tracer de frontière douanière le long de la mer d’Irlande.

S’exprimant lors de la conférence du DUP sur l’accord de Theresa May sur le Brexit en 2018, M. Johnson a déclaré: “Nous endommagerions le tissu de l’Union avec des contrôles réglementaires et même des contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord en plus de ces contrôles réglementaires supplémentaires en Irlande mer qui sont déjà envisagées dans l’accord de retrait.”

La décision de revenir en arrière sur cet engagement a conduit près de 150 000 électeurs d’Irlande du Nord à signer une pétition pour mettre fin au protocole.

Mais l’ancien porte-parole du DUP sur le Brexit a ajouté que la promesse non tenue de Johnson au peuple d’Irlande du Nord n’était “qu’une des nombreuses litanies de choses que les gens jettent maintenant au Premier ministre”.

M. Wilson a évoqué d’autres exemples de non-respect de ses promesses précédentes par le Premier ministre, notamment sur l’Afghanistan et les hausses d’impôts.

“Tout comme de nombreux électeurs conservateurs ne font plus confiance au Premier ministre, je pense que de nombreux unionistes en Irlande du Nord ne lui font plus confiance”, a-t-il ajouté.

Boris Johnson a fait face à une réaction des électeurs et des députés conservateurs cette semaine suite à ses annonces contraires au manifeste selon lesquelles il augmenterait les cotisations à l’assurance nationale et suspendrait le triple verrouillage des retraites.

L’avance du parti conservateur dans les sondages d’opinion s’est effondrée à la suite des annonces de M. Johnson, aidant le parti travailliste de Sir Keir Starmer à terminer une enquête pour la première fois depuis janvier.

Le député du DUP a également souligné à quel point il est important pour Johnson de “restaurer la confiance” avec les syndicalistes d’Irlande du Nord.

Wilson a déclaré: “Il doit examiner, en tant que Premier ministre du Royaume-Uni, comment ce traitement de l’Irlande du Nord a un impact sur l’unité du Royaume-Uni à long terme.”

Le directeur du Center for Brexit Policy a fait valoir que si Johnson ne pouvait pas réparer les relations avec les syndicalistes d’Ulster, cela pourrait menacer l’intégrité de l’ensemble de l’Union.

“Je pense que les conséquences de ses décisions le rattrapent et il doit maintenant y faire face.”

M. Wilson a appelé le gouvernement britannique à “mettre en œuvre” son document de commandement sur le protocole, qui aborde les problèmes liés au statut post-Brexit de l’Ulster.

Le Premier ministre a écrit dans l’avant-propos du document de commandement que le protocole a “mis à rude épreuve les institutions” en Irlande du Nord.

Johnson a poursuivi en disant que les changements « doivent garantir que nous pouvons pleinement respecter la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni, son territoire douanier et son marché intérieur, tout en jouant notre rôle dans le respect de l’intégrité du marché unique de l’UE et, bien sûr, en veillant à ce que la frontière entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord reste sans infrastructure ni contrôle.”