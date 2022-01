Boris Johnson: le ministre avertit « nous sommes foutus » à moins que le Premier ministre ne s’excuse pour les fêtes de verrouillage | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson, 57 ans, et Carrie Symonds, 33 ans, auraient assisté à un événement avec quelque 40 responsables et conseillers de Downing Street en mai 2020 après qu’un e-mail du secrétaire privé principal du Premier ministre, Martin Reynolds, 53 ans, a révélé plus d’une centaine d’employés ont été invités à une soirée « Apportez votre propre alcool ». Les informations faisant état du rassemblement, qui a été décrit comme des « boissons socialement éloignées » tandis que les responsables ont « tiré le meilleur parti du beau temps », surviennent quelques semaines seulement après que le Premier ministre a fait face à une pression croissante de la part des députés et du public au sujet d’autres partis organisés au numéro 10, le Ministère de l’Éducation et siège de la campagne conservatrice.

La haut fonctionnaire Sue Gray enquêtera sur un total de sept parties présumées de verrouillage.

Elle ne devrait pas remettre son rapport avant la semaine prochaine au plus tôt.

Cependant, les ministres du Cabinet auraient maintenant exhorté M. Johnson à s’excuser pour la débâcle ou à risquer de plonger le gouvernement dans un chaos encore plus grand.

L’un d’eux a déclaré au Times : « Ce n’est pas encore terminal – il y a encore de la place pour l’humilité et des excuses sincères.

« Nous sommes foutus à moins que nous ne le résolvions.

« Tout le monde sait que cette chose s’est produite, personne ne le conteste.

JUST IN: Keir Starmer exhorté à » accélérer » les efforts alors que la colère grandit face au scandale » toxique » de Boris

« La dispute est passée de la question de savoir si la fête a eu lieu à des questions sur le déni et la prévarication.

« Les PMQ seront à l’agonie.

« Nous avons merdé. Cela n’a pas besoin d’être terminal s’il est prêt à prendre ses médicaments.

« Mais cela a incontestablement fait du mal. »

Le chef des conservateurs écossais et député de Moray Douglas Ross, 38 ans, est allé plus loin que le collègue du Cabinet de M. Johnson en appelant le Premier ministre à démissionner s’il assistait à la fête.

M. Ross, qui a soutenu M. Johnson lors du dernier tour de scrutin de la course à la direction des conservateurs en 2019, a ajouté: « Vous ne pouvez pas mettre en place ces règles, vous ne pouvez pas être le chef du gouvernement qui demande aux gens de suivre ces règles, puis de les enfreindre ces règles vous-même. »

LIRE LA SUITE: Le Premier ministre espagnol ordonne à l’UE de copier le Royaume-Uni alors que les Européens furieux s’en prennent aux règles

« [He] conserve la confiance du peuple de ce pays et il l’a fait il y a deux ans avec la plus grande majorité depuis des décennies. »

Cependant, la société de sondage YouGov a révélé que 56% des électeurs pensent que M. Johnson devrait démissionner.

Cela comprend environ un tiers de ceux qui ont soutenu les conservateurs en 2019 et 42% des partisans du congé.

Mais le soutien de M. Johnson au sein de la base de membres conservateurs a également pris un coup.

Selon YouGov, la cote d’approbation du Premier ministre auprès de la base conservatrice est presque égale à celle de son prédécesseur Theresa May, 65 ans, lorsqu’elle a dévoilé de manière controversée son plan Checkers en juillet 2018.