Boris Johnson : le Premier ministre confirme qu’il a six enfants – “Je change beaucoup de couches” | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a passé les derniers jours dans sa ville natale de New York et dans la capitale américaine, Washington DC, alors qu’il fait pression sur ses homologues de l’ONU pour qu’ils améliorent leur jeu sur le changement climatique. Mais Boris Johnson, 57 ans, a également pris le temps de discuter avec un réseau d’information américain lors d’une interview en tête-à-tête.

S’adressant à Savannah Guthrie de NBC, on a même demandé à M. Johnson combien d’enfants il avait.

Mme Guthrie a déclaré: “Depuis que vous êtes devenu Premier ministre, vous êtes redevenu père, vous avez un nouveau bébé, vous attendez un autre bébé, vous avez six enfants.”

“Oui”, a répondu M. Johnson.

M. Johnson a ensuite été poussé sur ce que c’est que d’élever un enfant au numéro 10, a ajouté M. Johnson: “C’est fantastique.

Le bambin aux cheveux blonds était également le premier enfant de Carrie Symonds.

M. et Mme Johnson, qui se sont mariés à la cathédrale de Westminster plus tôt cette année, attendent leur deuxième enfant vers Noël.

Mais Boris, qui a 24 ans que sa troisième épouse, a déjà cinq autres enfants.

Cela comprend quatre de sa relation avec sa deuxième épouse Marina Wheeler et un autre enfant avec la consultante en art Helen Macintyre.

Dans le documentaire de la BBC de 2013 Boris Johnson: The Irresistible Rise, il a déclaré: “Je ne veux pas particulièrement entrer dans des choses qui sont faites et dépoussiérées et qui concernent très largement ma vie privée.”

Six ans plus tard, lors de la campagne électorale générale de 2019, le chef conservateur a de nouveau choisi d’esquiver les questions sur le nombre d’enfants qu’il a, cette fois lorsqu’elles ont été posées par le présentateur de LBC Nick Ferrari.