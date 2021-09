Boris Johnson : Le Premier ministre gagnera-t-il les prochaines élections générales après avoir rompu la promesse du manifeste fiscal ? | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre est favorable à une augmentation de 1% de la taxe d’assurance nationale, tandis que le Trésor fait pression pour un taux plus élevé pouvant aller jusqu’à 1,25%, dans le but d’augmenter le financement du National Health Service (NHS). L’augmentation de la taxe d’assurance nationale affecterait environ 25 millions de personnes en âge de travailler et promet de plafonner les coûts individuels des soins de santé entre 60 000 et 80 000 £ au cours de la vie d’une personne.

——————–

Le gouvernement britannique réfléchit à des modifications de la fiscalité depuis que Covid a plongé la Grande-Bretagne dans sa plus grande récession économique depuis le début des records, alors que le PIB a chuté de 20,4%.

En 2020, le Trésor a approuvé 31,9 milliards de livres sterling supplémentaires pour soutenir le NHS via Covid en plus du budget annuel du ministère des Affaires sociales de 148 milliards de livres sterling.

Les dépenses supplémentaires du gouvernement pour Covid sont globalement équivalentes aux dépenses annuelles totales pour tous les services ambulatoires, de diagnostic, d’accidents et d’urgence, de soins intensifs et de santé mentale combinés.

Selon Nuffield Trust, les dépenses en EPI seules sont similaires aux dépenses annuelles totales en médecine générale, en cas d’accidents et d’urgence et en services d’ambulance combinés, et les dépenses en tests et traçage sont similaires au coût total de toutes les prescriptions de médecins généralistes.

En fait, le coût total à vie de Covid est estimé à 271 milliards de livres sterling, soit environ 9 700 livres sterling par ménage.

Bien que le manifeste conservateur ait promis de laisser l’impôt sur le revenu tel qu’il est, de nombreux politiciens ont fait valoir qu’il ne fait aucun doute que l’impôt devrait être augmenté, selon eux, afin de faire face au fardeau financier colossal de la pandémie.

Pensez-vous que Boris remportera une deuxième élection générale s’il lève l’assurance nationale, rompant ainsi sa promesse de manifeste? Votez maintenant.

L’ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt a soutenu une augmentation de l’impôt sur le revenu, qu’il a qualifiée de prime de santé et de soins.

Il a déclaré qu’une augmentation de 1% générerait 6 milliards de livres sterling de revenus qui aideraient à lutter contre les listes d’attente catastrophiques des hôpitaux.

Il a ajouté qu’il y avait « une prise de conscience croissante qu’avec l’arriéré de Covid, nous ne remettrons jamais le NHS sur pied sans réforme de la protection sociale ».

M. Hunt estime qu’une augmentation de 1% « financerait l’arriéré du NHS à court terme et des améliorations désespérées du système de protection sociale à moyen et long terme ».

LIRE LA SUITE: Les épargnants invités à agir rapidement pour éviter une hausse « importante » de l’impôt sur les plus-values

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Des recherches menées par Tax Justice UK ont révélé qu’entre mars et juin 2020, le nombre d’électeurs conservateurs qui se sont déclarés heureux de payer plus d’impôts pour financer les services publics est passé de 41% à 46%.

Mais la question de savoir si l’assurance nationale est la bonne taxe à lever a été contestée, car les personnes en âge de travailler sont les plus susceptibles d’avoir des difficultés financières en raison du coût élevé de la vie dans les centres-villes et de la nécessité de s’occuper des enfants.

Torsten Bell, directeur général de la Resolution Foundation, a déclaré : « Des augmentations d’impôts seront nécessaires pour fournir des soins sociaux décents, mais une augmentation de l’assurance nationale est un moyen terrible de lever les fonds nécessaires.

« C’est un impôt qui pèse de manière disproportionnée sur les travailleurs plus jeunes et moins bien payés, par rapport à une augmentation plus juste de l’impôt sur le revenu.

« Pourquoi nous ciblerions une augmentation d’impôts sur les groupes qui ont été les plus durement touchés par l’impact économique de cette pandémie tout en exemptant les personnes âgées et riches, cela me dépasse complètement. »

A NE PAS MANQUER :

Joe Biden blâmé pour “une chaîne d’événements tragiques” en Afghanistan

Les Britanniques disent que Piers devrait «s’en prendre» à ITV pour «licenciement injuste»

Les Britanniques votent pour fermer tous les magasins de rue le lendemain de Noël

Tax Justice UK a constaté qu’il existe un soutien important pour les impôts sur la fortune, avec 74% des personnes souhaitant que la richesse soit davantage imposée, dont 64% des électeurs conservateurs et 88% des électeurs travaillistes.

Le soutien des conservateurs à une augmentation de l’impôt sur les sociétés est passé de 61 % en mars à 74 % en juin 2020, et 75 % des conservateurs ont soutenu un impôt sur les résidences pour les maisons d’une valeur de plus de 2 millions de livres sterling.

Seriez-vous favorable à une hausse de l’impôt sur les sociétés plutôt qu’à une hausse de l’Assurance nationale ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.

Obtenez une couverture complète de nos initiés sur les nouvelles qui vous intéressent de la part du Parlement, du numéro 10 et du monde entier. Inscrivez-vous à la newsletter politique gratuite ici. /newsletter-centre-de-préférences