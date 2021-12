Boris Johnson: le Premier ministre sur la pointe du nez dans le North Shropshire alors qu’un député prévient que les conservateurs « perdront » | Politique | Des nouvelles

Boris Johnson, 57 ans, espère s’accrocher au siège du North Shropshire, soutenu par le Brexit, après la démission de l’ex-député Owen Paterson, 65 ans, de la Chambre des communes pour avoir enfreint les règles parlementaires sur le lobbying rémunéré. Le Premier ministre fait également face à des pressions après qu’il a été signalé que les travailleurs de Downing Street avaient organisé des fêtes à Noël dernier.

M. Paterson a conservé le siège, qui a voté conservateur dans chaque course électorale depuis 1906, avec une majorité de 22 949 voix en 2019.

Le Parti travailliste, qui n’est pas considéré comme la principale menace des conservateurs lors des élections partielles d’aujourd’hui, est à la deuxième place avec seulement 12 495 voix.

Bien qu’ils se soient retrouvés loin en troisième position, les libéraux-démocrates, dirigés par Sir Ed Davey, 55 ans, sont déterminés à prendre un autre scalp majeur après avoir renversé leur première brique du «mur bleu» à Chesham & Amersham en Juin.

Le député de Kingston & Surbiton a affirmé que la course entre les libéraux-démocrates et le parti conservateur était «au coude à coude».

« L’élan est maintenant avec les libéraux-démocrates », a ajouté Davey.

Mais le troisième parti d’Angleterre a également averti que les électeurs travaillistes et verts devaient apporter leur soutien au candidat de Sir Ed Davey s’ils voulaient donner à M. Johnson un nouveau coup électoral.

Cependant, et à la suite de rapports, Southside s’est abstenu de tourner à plein régime dans le North Shropshire, les travaillistes affirment qu’ils continuent de mener le combat contre les conservateurs pendant la campagne électorale.

Un porte-parole travailliste a déclaré: « Vous aviez Angela Rayner là-bas hier, vous avez au moins deux membres du cabinet fantôme là-bas, aujourd’hui que j’ai déjà vu sur les réseaux sociaux sont là, ils font campagne.

« Nous avons un brillant candidat local à Ben Wood et nous y avons mené une campagne ciblée, et je pense que ce qui est clair, c’est que l’incompétence et les promesses non tenues de Boris Johnson sont ce qui revient à plusieurs reprises sur le pas de la porte. »

D’autres sources libérales-démocrates soulignent également que beaucoup se défendront contre les électeurs conservateurs hésitants.

« Beaucoup de choses reposent sur les conservateurs mous qui ont quitté leur fête et Boris Johnson », a déclaré l’un d’eux.

Les députés conservateurs semblent mitigés quant à savoir si M. Johnson pourra conserver le siège.

LIRE LA SUITE: Trahison du Brexit: Sunak penche pour tordre le couteau dans Boris et se replier sur l’UE

L’un d’eux a déclaré au Financial Times : « Ça va être serré, mais je pense que nous allons le prendre. Et si nous le tenons, Boris peut respirer un peu plus facilement. »

Cependant, un autre a déclaré: « Nous allons perdre. »

Même le secrétaire à l’Éducation Nadhim Zahawi, 54 ans, a averti que les conservateurs pourraient être touchés par une vague de votes de protestation dans le siège autrefois sûr.

S’adressant à Times Radio, le député Eurospetic de Stratford-upon-Avon a déclaré : un message pour une raison quelconque.

M. Zahawi a ajouté: « Je pense que les habitants du North Shropshire seraient vraiment bien servis par Neil Shastri-Hurst – je le soutiens certainement et j’espère qu’il gagnera jeudi soir. »

La défaite dans le North Shropshire pourrait également faire pression sur le Premier ministre de l’intérieur du Parlement.

Des lettres de défiance contre M. Johnson auraient déjà été soumises au président du comité de 1922, Sir Graham Brady, 54 ans.

Cependant, encore plus pourrait être remis si les conservateurs sont vaincus dans le North Shropshire.

Un député conservateur a déclaré : « Certaines lettres ont déjà été envoyées et je suis sûr que d’autres seront envoyées si nous ne gagnons pas l’élection partielle.

« Mais il n’est pas trop tard pour qu’il change les choses. »

Au total, 54 lettres devraient être soumises pour déclencher un vote sur la position de M. Johnson en tant que chef du parti conservateur.

Avec les Communes dans le chaos provoqué par le Brexit, la prédécesseure de M. Johnson, Theresa May, 65 ans, a remporté le dernier concours de défiance du Parti conservateur par 200 voix contre seulement 117.