Boris Johnson: les Britanniques se mobilisent derrière le Premier ministre alors qu’il fait face aux manifestations du Brexit | Politique | Nouvelles

Le gouvernement se rapproche de plus en plus du déclenchement de l’article 16 de l’accord sur le Brexit. Mais le Premier ministre fait face à la réaction de la communauté unioniste.

Les communautés frontalières contre le Brexit (BCAD), un groupe de soutien au protocole d’Irlande du Nord, manifesteront dans cinq endroits à la frontière entre l’Irlande du Nord et la République.

Le président Damian McGinnity a déclaré: « Le gouvernement de Boris Johnson a poursuivi une voie imprudente dans les négociations avec l’UE autour du protocole, y compris des menaces de déclencher l’article 16.

« Les récentes déclarations et actions du gouvernement britannique constituent une menace très directe pour le processus de paix, l’économie de l’ensemble de l’île et soulèvent une fois de plus la perspective horrible d’un retour à une frontière dure en Irlande.

« Nous appelons Boris Johnson à reculer, à protéger et à mettre en œuvre le protocole. »

Mais les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​pris la défense du Premier ministre avec les manifestations à l’horizon.

Cekka1 a déclaré: «Les normes alimentaires britanniques et les normes de sécurité des marchandises sont équivalentes ou supérieures à celles de l’UE, de sorte que tous ces contrôles sont superflus.

« Pourtant, sur cet autel, l’UE chassera l’île au trésor.

« Leur client le plus lucratif. »

« Cela aurait dû être fait au départ.

«Au lieu de cela, en raison de l’ingérence de Remain, le Royaume-Uni a signé un accord avec l’UE qui garantit que le Royaume-Uni reste attaché à l’UE et soumis aux règles de l’UE avec arbitrage par un tribunal de l’UE.

« Ce n’est pas un congé. »

Mīnōtaurus a écrit : « Ooh, l’UE est vraiment terrifiée par l’article 16.

« Le gouvernement britannique a exprimé ses inquiétudes, a tenté de négocier un changement par rapport à un traité inapplicable sur le terrain dans la pratique, mais n’a rien reçu en termes réels.

« La question est de savoir jusqu’où l’UE poussera et fera pression pour sa propre idéologie et sa survie ?