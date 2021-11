Boris Johnson, 57 ans, a fait face à un contrecoup cette semaine après avoir été photographié en train d’errer dans les couloirs de l’hôpital général Hexham de Northumberland sans masque facial lundi. Le Premier ministre a semblé se cogner les coudes et discuter avec le personnel du NHS au visage couvert avant de tenir une interview télévisée sans masque à l’hôpital.

Les conseils actuels du gouvernement sur les couvre-visages soulignent la nécessité de porter des masques « dans les espaces surpeuplés et clos où vous entrez en contact avec des personnes que vous ne rencontrez pas normalement » pour aider à prévenir la propagation du COVID-19.

Cependant, le Northumbria Healthcare NHS Foundation Trust, qui supervise l’hôpital Hexham, a depuis révélé que le Premier ministre ne marchait le long du couloir sans masque que pendant « une très courte période de temps ».

Dans leur déclaration, ils ont déclaré: «En réponse à votre communication sur la couverture que vous avez vue du Premier ministre photographié sans porter de masque facial à l’hôpital général de Hexham, le Trust souhaite vous assurer que la prévention et le contrôle des infections ont toujours été et continue d’être la priorité absolue dans tous nos hôpitaux et dans tous les autres sites Trust.

«Nos règles de port de masque sont très claires et il est important de noter que toutes les personnes qui faisaient partie de la visite officielle à l’hôpital général de Hexham le lundi 8 novembre ont été officiellement informées et rappelées à ces règles ce jour-là.

« L’information était incluse dans le programme écrit.

« Ces règles incluent des informations sur le port du masque et d’autres mesures de prévention et de contrôle des infections, telles que le lavage des mains, le rangement des vêtements amples (cravates) et le fait d’avoir des manches retroussées.

« Après que le Premier ministre a quitté une réunion de bienvenue, il a marché le long d’un couloir mezzanine, pendant une très courte période, sans masque.

«Ce bref moment a été capturé à la caméra.

« Nous espérons que cela aidera à clarifier la situation et nous nous excusons pour tout bouleversement que cela a causé. »

La déclaration des patrons du NHS de Northumbria intervient quelques jours seulement après que M. Johnson s’est retrouvé dans l’eau chaude lors du sommet de la COP26 à Glasgow après avoir été pris en photo sans masque à côté du naturaliste de 95 ans David Attenborough.