Boris Johnson: les propositions de la Super League européenne “ très dommageables pour le football … les clubs doivent répondre à leurs fans ”

L’UEFA a réagi avec colère à la menace que les clubs de Premier League “ Big Six ” aident à former une nouvelle compétition. Une déclaration conjointe de l’UEFA, des associations de football d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, ainsi que de la Premier League, de la Liga et de la Serie A a ajouté qu’ils restaient unis dans leurs efforts pour «arrêter ce projet cynique» et envisageaient toutes les «mesures judiciaires et sportives». afin d’éviter que cela ne se produise ».

Dimanche soir, M. Johnson s’est adressé à Twitter pour critiquer les propositions, tweetant: «Les projets de Super League européenne seraient très dommageables pour le football et nous soutenons les autorités du football dans leur action.

«Ils frapperaient au cœur du jeu national, et concerneraient les supporters de tout le pays.

«Les clubs impliqués doivent répondre à leurs supporters et à la communauté footballistique au sens large avant de prendre des mesures supplémentaires.»

Sadiq Khan, a suivi l’ancien maire de Londres, ajoutant que les clubs pourraient faire face à une intervention de l’État pour empêcher le changement.

Il a tweeté: «Le football devrait être pour les fans, pas pour l’élite, pour le plus grand nombre, pas pour quelques-uns. J’exhorte les clubs impliqués dans la proposition malavisée de la Super League européenne à réfléchir à nouveau. Si les clubs vont de l’avant, ils doivent savoir qu’ils pourraient faire face à une intervention pour protéger le jeu que nous aimons tous.

Dans une déclaration en solo, la FA anglaise a déclaré: «Il est clair que cela nuirait au football anglais et européen à tous les niveaux et attaquera les principes de la compétition ouverte et du mérite sportif qui sont fondamentaux pour le sport de compétition.

«Pour que de nouvelles compétitions soient formées impliquant des clubs de différentes associations, l’approbation serait requise de la part des associations nationales concernées, de la confédération et / ou de la FIFA.

LIRE LA SUITE

«Nous ne donnerions la permission à aucune compétition qui nuirait au football anglais, et prendrons toutes les mesures légales et / ou réglementaires nécessaires pour protéger les intérêts plus larges du jeu.

“Nous notons que la Fifa a confirmé plus tôt cette année qu’eux-mêmes et les six confédérations ne reconnaîtraient aucune compétition de ce type et, en tant que tel, tout joueur ou club impliqué pourrait ne pas être autorisé à participer à une compétition officielle qui tombe sous les auspices de la FIFA ou de leurs confédération.

«La FA continuera de travailler avec l’UEFA, la FIFA et la Premier League pour veiller à ce que rien ne soit approuvé qui puisse nuire au football anglais. Nous travaillerons avec les supporters, la Premier League, l’EFL, la PFA et la LMA, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, ici et à l’étranger, pour défendre l’intégrité et les perspectives d’avenir du football anglais dans le meilleur intérêt du jeu. »

La Premier League a publié sa propre déclaration fortement formulée alors que la nouvelle a éclaté à la veille d’une réunion où l’UEFA devrait approuver une Ligue des champions remaniée à 36 équipes.

.

“La Premier League condamne toute proposition qui attaque les principes de la compétition ouverte et du mérite sportif qui sont au cœur de la pyramide du football national et européen”, a déclaré la ligue dans un communiqué.

«Les fans de n’importe quel club en Angleterre et à travers l’Europe peuvent actuellement rêver que leur équipe puisse grimper au sommet et jouer contre les meilleurs. Nous pensons que le concept d’une Super League européenne détruirait ce rêve.

«Une Super League européenne sapera l’attrait de l’ensemble du jeu et aura un impact profondément néfaste sur les perspectives immédiates et futures de la Premier League et de ses clubs membres, ainsi que de tous ceux qui, dans le football, comptent sur notre financement et notre solidarité pour prospérer. “

L’Association des footballeurs professionnels a déclaré dimanche soir dans un communiqué qu’elle avait des «préoccupations substantielles» concernant la proposition et s’est engagée à travailler avec les joueurs et les organisations concernées pour «représenter les meilleurs intérêts du football et protéger l’intégrité du football».

LIRE LA SUITE

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, et son homologue d’Arsenal, Mikel Arteta, ont été interrogés sur la question après leurs matchs respectifs de dimanche, tous deux refusant de commenter avant de connaître tous les détails.

Rapports supplémentaires par PA.