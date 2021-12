Boris Johnson mis sur le devant de la scène sur une photo montrant un rassemblement de jardins fermés | Politique | Des nouvelles

Le Premier ministre aurait été présent pendant 15 minutes lors du rassemblement à la suite d’une conférence de presse de Covid le 15 mai 2020. Environ 20 membres du personnel ont bu du vin et des spiritueux et ont mangé de la pizza après la conférence de presse au cours de laquelle le secrétaire à la Santé Matt Hancock avait dit au public britannique de restez chez vous « autant que possible ».

Dans une photo publiée par The Guardian, on peut voir M. Johnson assis autour d’une table de jardin avec sa fiancée de l’époque, Carrie, et deux membres du personnel.

Sur la table, des bouteilles de vin et un plateau de fromages.

Quatre autres membres du personnel sont assis autour d’une seconde table à distance.

Neuf personnes sont alors rassemblées sur l’herbe, avec deux autres assises par terre à droite.

Downing Street a insisté sur le fait que le rassemblement était conforme aux règles, et un porte-parole a précédemment déclaré: « Le 15 mai 2020, le Premier ministre a tenu une série de réunions tout au long de l’après-midi, y compris brièvement avec le secrétaire à la santé et aux soins de l’époque et son équipe dans le jardin suite à une conférence de presse.

« Le Premier ministre s’est rendu à son domicile peu après 19 heures.

Après la sortie des photographies, Mme Rayner du Labour a tweeté : « Je suppose que les réunions du personnel sont un peu différentes si vous allez à Eton ?

« Assez, c’est assez. Dites-nous la vérité sur ce qui se passait à Downing Street depuis le tout début, immédiatement Boris Johnson. »

Le Premier ministre aurait dit à un assistant qu’il méritait un verre pour avoir « repoussé » le coronavirus.

Certains assistants auraient continué à boire jusque dans la soirée, bien qu’il n’y ait eu aucune suggestion que M. Johnson ou M. Hancock aient bu de l’alcool ou soient restés tard.

Le rassemblement présumé est l’un des nombreux qui ont été signalés à Whitehall lors des restrictions sur les coronavirus.

La haut fonctionnaire Sue Gray a été chargée d’enquêter sur les rapports après que le secrétaire du Cabinet Simon Case a été retiré de l’enquête après qu’il a été révélé qu’il était au courant d’un quiz organisé dans son département.

Les dernières révélations surviennent à un moment où les experts préconisent un verrouillage pour ralentir la propagation de la variante Omicron.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait exclure de nouvelles restrictions avant Noël, le secrétaire à la Santé Sajid Javid a déclaré à Andrew Marr de la BBC : « Nous évaluons la situation, elle évolue très rapidement.

« Il n’y a aucune garantie dans cette pandémie, je ne pense pas. À ce stade, nous devons simplement garder tout sous contrôle. »

M. Javid a déclaré que le gouvernement surveillait les données « presque toutes les heures » et écoutait ses conseillers scientifiques et mettrait cela en balance avec l’impact plus large des restrictions sur des choses telles que les entreprises et l’éducation.

Express.co.uk a contacté le numéro 10 pour un commentaire supplémentaire.