Boris Johnson ne doit pas “se rendre” à Biden, prévient le Brexiteer “La dernière chose que nous devrions faire” | Politique | Nouvelles

Rishi Sunak insiste sur le fait que le Royaume-Uni ne reviendra pas à l’austérité

Jayne Adye, directrice du groupe de campagne populaire pro-Brexit Get Britain Out, commentait la décision de la Grande-Bretagne de s’inscrire au plan de M. devrait faire ». En outre, elle a souligné le cas du spécialiste britannique de l’aérospatiale Meggitt, qui a des contrats avec le ministère de la Défense et produit des composants clés pour Boeing, Airbus et BAE Systems.

La société a reçu une offre publique d’achat de 6,3 milliards de livres sterling de son rival américain Parker Hannifin et une autre offre distincte de 7 milliards de livres sterling d’une autre société américaine TransDigm, ce qui laisse penser qu’elle appartiendra bientôt aux États-Unis.

Mme Adye a déclaré: «Au cours des cinq années qui ont suivi, les Brexiteers ont dû se battre bec et ongles pour mettre en œuvre le vote de sortie de l’Union européenne, un combat qui est loin d’être terminé.

« Même si c’était le cas, le principe de ‘Reprendre le contrôle’ va bien au-delà de notre relation avec l’UE.

Boris Johnson a été invité à tenir tête aux États-Unis de Joe Biden (Image: GETTY)

Boris Johnson et Joe Biden au sommet du G7 en juin (Image: GETTY)

« C’est une mentalité qui doit persister dans notre existence en tant que nation indépendante et prendre en compte chacune de nos décisions au sein de la communauté internationale, en veillant à ce que nous ne soyons plus jamais sous le contrôle d’une puissance étrangère. »

Certains pourraient dire qu’un taux d’imposition global minimum sur les sociétés était un « objectif noble », a reconnu Mme Adye.

Cependant, elle a déclaré: “Maintenant que nous sommes hors de l’UE, cette politique est l’une des dernières choses que nous devrions faire.”

Rishi Sunak fait un geste alors qu’il savoure une crêpe au London Wonderground Comedy Festival la semaine dernière (Image: GETTY)

Elle a expliqué: «S’inscrire à une telle politique mondialiste nous enlève notre autonomie pour encourager la croissance et l’investissement dans notre propre pays à un moment où nous sommes maintenant en concurrence directe avec les autres et essayons de lutter contre une crise économique dévastatrice.

“Pour l’instant, oui, nous travaillons en étroite collaboration avec nos alliés américains et européens, mais les sables de la politique internationale changent très rapidement.”

En tant que pays indépendant, le Royaume-Uni ne devrait pas s’exposer à des “vulnérabilités inutiles” qui pourraient “porter atteinte à la sécurité nationale”, a souligné Mme Adye.

Boris Johnson s’est engagé à obtenir le Brexit – et à reprendre le contrôle (Image: GETTY)

Rishi Sunak photographié lors d’une réunion de deux jours de responsables financiers et économiques en juin (Image: GETTY)

Elle a ajouté : « Vous pouvez être certain que si des entreprises britanniques lançaient des rachats d’entreprises de défense américaines, il y aurait beaucoup plus de résistance que ce que nous voyons de la part de notre propre gouvernement.

« La dernière chose que nous devrions faire en tant que nation nouvellement indépendante est de renoncer aux pouvoirs que nous venons tout juste de regagner, ou de céder le contrôle de nos industries critiques à des puissances et des entreprises étrangères. »

En référence à M. Johnson lui-même, Mme Adye a déclaré: “Le Premier ministre a parlé sans cesse de” nivellement vers le haut “et de faire pression pour” obtenir le Brexit “.

Taux d’imposition du monde (Image : Express)

« Pourtant, tout cela ne signifie rien si nous ne contrôlons pas totalement ce qui se passe dans ce pays – comme ce fut le cas pendant toutes ces années où nous étions membres de l’UE !

«La coopération internationale peut être excellente et le Royaume-Uni devrait essayer de jouer un rôle de premier plan dans la résolution des plus gros problèmes auxquels la planète est confrontée.

“Cependant, maintenant que nous sommes enfin en dehors de l’Union européenne, nous ne devons pas abandonner les principes de” reprendre le contrôle “, car nous devons nous assurer que ce pays est dans la position la plus forte pour réussir, tout en sauvegardant nos propres priorités.”

Meggitt fait l’objet de deux offres américaines (Image : GETTY)

Expliquant la décision de la Grande-Bretagne d’unir ses forces à celles de M. Biden en juin, le chancelier Rishi Sunak a déclaré que le G7 avait accepté le principe d’un impôt minimum mondial sur les sociétés pour les grandes entreprises d’au moins 15 % opéré pays par pays, créant ainsi un des règles du jeu équitables pour les entreprises britanniques et la lutte contre l’évasion fiscale.

Il a ajouté : « Je suis ravi d’annoncer que les ministres des Finances du G7 sont parvenus aujourd’hui, après des années de discussions, à un accord historique pour réformer le système fiscal mondial afin de l’adapter à l’ère numérique mondiale et, surtout, de s’assurer qu’il est juste pour que les bonnes entreprises paient le bon impôt aux bons endroits”,

Un communiqué publié par le G7 a promis une coordination appropriée entre l’application des nouvelles règles fiscales internationales et la suppression de toutes les taxes sur les services numériques.