Boris Johnson “ne peut pas maintenir Union en disant non” mais Nicola Sturgeon manque toujours de soutien | Politique | Nouvelles

Senior Fellow au think tank, UK in a Changing Europe, le professeur McEwen a fait valoir que l’indépendance n’était pas une question réglée en Écosse. Lors d’une interview avec Express.co.uk, elle a déclaré que Boris Johnson ne résoudrait pas le problème en disant constamment non à un référendum. A l’inverse, elle a déclaré que Nicola Sturgeon n’obtiendrait pas l’indépendance à moins qu’elle n’obtienne plus de soutien et une volonté claire du peuple écossais.

Le professeur McEwen a déclaré : « C’est aussi un défi pour le Premier ministre.

“C’est parce qu’il est difficile à plus long terme de maintenir une Union en disant non.

“C’est sans tester la volonté du peuple de maintenir cette Union.

“Ce que nous pouvons constater à partir des sondages d’opinion, c’est que l’Écosse est divisée sur la question, c’est une question qui divise l’Écosse.

“Nous n’en sommes pas au cas de l’indépendance en ce moment, c’est clairement la volonté du peuple.

“Nous ne pouvons pas dire que l’indépendance est la volonté du peuple écossais ni que le maintien de l’Union est la volonté du peuple écossais.”

Le professeur McEwen a conclu que l’idée d’indépendance s’avérerait difficile pour Boris Johnson et Nicola Sturgeon pour différentes raisons.

Elle a déclaré: “Je suppose que l’un des plus grands défis pour Nicola Sturgeon est également un défi pour Boris Johnson.

“L’autre risque ici est qu’en ce moment l’indépendance est un problème qui divise l’Écosse.

“C’est un débat en Écosse et le risque pour le gouvernement britannique et Boris Johnson est qu’il permette qu’il devienne un combat ou un concours entre le gouvernement écossais et le gouvernement britannique.

“Cela changerait l’optique de cette bataille et nous savons, grâce à des années et des années de données, qu’il y a beaucoup plus de confiance dans le gouvernement écossais en Écosse que dans le gouvernement britannique.”

La question de savoir si l’Écosse deviendrait indépendante si elle organisait un référendum reste un sujet très débattu dans la politique britannique et écossaise.