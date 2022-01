Des témoins ont déclaré à la BBC que le Premier ministre et son épouse faisaient partie d’une quarantaine de personnes qui ont assisté au rassemblement du 20 mai 2020 – date à laquelle 36 041 personnes étaient décédées de la maladie au Royaume-Uni. Mais M. Johnson a refusé de dire s’il était là.

Un e-mail qui semble avoir été écrit par un fonctionnaire du gouvernement avec l’en-tête « [OFFICIAL -SENSITIVE-No10 ONLY] » a été envoyé au personnel en disant: » Après une période incroyablement chargée, nous avons pensé qu’il serait agréable de profiter au maximum de ce beau temps et de prendre un verre socialement distancé dans le jardin n ° 10 ce soir. Rejoignez-nous à partir de 18h et apportez votre propre alcool ! »

À l’époque, l’Angleterre sortait à peine d’un verrouillage national et il était toujours interdit aux gens de rencontrer plus d’une autre personne à l’extérieur, une restriction rappelée au public une heure seulement avant le rassemblement n ° 10.

La police métropolitaine a déclaré qu’elle était en contact avec le gouvernement au sujet de « rapports généralisés concernant des violations présumées » des règles de Covid.

M. Johnson est maintenant accusé d’avoir « fuyé la peur » du Parlement après avoir envoyé un ministre subalterne pour répondre à une question urgente, accordée au Labour, au sujet de la garden-party enfreignant les règles de Covid.

Aujourd’hui, la secrétaire d’État fantôme, Angela Rayner, a déclaré au Parlement que l’absence de M. Johnson en disait long, ajoutant que les gens avaient vu ses « sourires » à la télévision et avaient tiré leurs propres conclusions.

Mme Rayner explique qu’une enquête n’est pas nécessaire car M. Johnson aurait pu sortir et répondre aujourd’hui à la question de savoir s’il avait assisté à la fête. Elle a également demandé si Rishi Sunak était au courant de la fête, soulignant qu’il vivait également à Downing Street.

Michael Ellis, le Paymaster General, a été dépêché pour répondre aux questions des députés à la place de M. Johnson, mais le Premier ministre devra faire face au scandale mercredi lors des questions du Premier ministre.

Face aux chahuts et aux rires incessants des bancs de l’opposition aux Communes, M. Ellis a déclaré que le Premier ministre « prend cette affaire très au sérieux ».

M. Ellis a déclaré aux Communes: « Il est clair que dans ce pays, les mêmes règles s’appliquent à tout le monde.

« Le Premier ministre ne va nulle part. Il conserve la confiance de la population de ce pays. »

M. Ellis n’a répondu avec aucun détail sur le parti, que cela se soit produit ou non, ou si le Premier ministre a révélé lors d’une conversation privée qu’il était là, au lieu de cela, il a continuellement fait référence à l’enquête en cours menée par la haut fonctionnaire Sue. Gris.

Dans une lettre adressée à la commission de liaison du Parlement, les libéraux-démocrates ont déclaré que le Premier ministre « se cachait derrière l’écran de fumée » de l’enquête.

Wendy Chamberlain, la whip en chef des libéraux démocrates, a déclaré : « Boris Johnson ne peut plus être autorisé à cacher la vérité au public et au Parlement. »

Au cours de la séance de questions urgentes au Parlement cet après-midi, Ian Blackford, le chef du SNP à Westminster, a déclaré que M. Johnson devrait démissionner ou que les députés conservateurs devraient le forcer à quitter ses fonctions.

