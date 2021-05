Boris Johnson news: Le ministre soutient le PM sur GMB dans la dispute COBRA avec Dominic Cummings – VIDEO | Politique | Nouvelles

Le ministre de l’Énergie du gouvernement britannique a déclaré au GMB d’ITV qu’elle était impliquée dans les réunions de la COBRA où l’immunité des troupeaux a été discutée par les scientifiques comme quelque chose qui pourrait aider le Royaume-Uni, mais il était catégorique que ce n’était pas une politique du gouvernement. Mme Trevelyan a été interrogée sur l’immunité collective après que Dominic Cummings, l’ancien conseiller en chef de Boris Johnson, ait affirmé que c’était la stratégie originale pour faire face à la pandémie de coronavirus en mars 2020.

Le ministre de l’Énergie a déclaré à GMB: «Je suis très clair que j’ai participé très tôt à des réunions de la COBRA avec le Premier ministre pendant que les scientifiques expliquaient comment l’immunité des troupeaux pourrait aider la nation à s’attaquer à cela.

“L’objectif absolu était de trouver le plus rapidement possible, comment nous pourrions protéger tous nos citoyens et le NHS alors que nous entrions en lock-out.”

Elle a ajouté: “D’où j’étais assise, il était très clair que l’immunité des troupeaux n’était pas une politique, cela faisait partie des explications, mais ce n’était pas une politique.”

