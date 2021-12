Boris Johnson news: le PM a lancé une alerte électorale alors que les Britanniques sont « terriblement bouleversés » | Royaume-Uni | Nouvelles

Au milieu des rapports sur plusieurs partis organisés par des responsables de Westminster l’année dernière, les Britanniques ont averti que M. Johnson pourrait ne pas avoir longtemps en fonction. En effet, suite à la démission d’Allegra Stratton en tant qu’attachée de presse, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​révélé que leur soutien au Premier ministre commençait à baisser. Commentant l’histoire, Simanpieman a déclaré: « Je ne pense pas qu’il sera toujours Premier ministre d’ici Noël.

« Cette histoire devient de plus en plus grande, le château de cartes collé par la corruption commence à s’effondrer. Alléluia.

« Ça fait longtemps que j’arrive ! »

Johngeorge a ajouté: « Une fois que vous êtes devenu pm, il n’y a qu’une seule voie à suivre. »

Un autre utilisateur nommé Grt a déclaré : « Je suis terriblement contrarié.

« La dernière élection, j’ai voté conservateur pour la première fois après avoir voté travailliste pendant plus de 50 ans.

« Si je ne peux plus voter conservateur, je ne voterai pas du tout car il n’y aura plus personne pour qui voter. »

Les commentaires ont été déclenchés après que l’ancien président de GB News, Andrew Neil, se soit demandé si le mandat de M. Johnson en tant que Premier ministre touchait à sa fin à la suite de la controverse.

Le 8 décembre, M. Neil a déclaré: « Cela ne se produira pas du jour au lendemain ni même au cours des prochains mois et cela pourrait lutter pendant un certain temps au-delà, mais nous sommes entrés dans le début de la fin de Boris Johnson.

JUST IN: Brexit LIVE: la France se vante d’une armée de membres de l’UE en colère

Simon Case, secrétaire du Cabinet, enquêtera sur les fêtes qui auraient eu lieu à Whitehall et Downing Street l’année dernière.

L’enquête a été annoncée après qu’une vidéo divulguée a montré des conseillers en train de rire alors qu’ils tentaient de répéter des questions relatives à une prétendue fête de Noël le 18 décembre.

M. Johnson a admis qu’il était furieux contre la vidéo pendant les PMQ.

S’exprimant jeudi, le solliciteur général Michael Ellis a confirmé que le secrétaire du Cabinet enquêterait sur les événements du 27 novembre et des 10 et 18 décembre.

Il a déclaré: « L’objectif principal de l’enquête du secrétaire du cabinet sera d’établir rapidement une compréhension générale de la nature des rassemblements, y compris la participation, le cadre et le but, et en référence au respect des directives en place à l’époque.

« Si nécessaire, l’enquête établira si des mesures disciplinaires individuelles sont justifiées. »