Boris Johnson news: le PM est au bord du gouffre alors que 78% des électeurs de LEAVE s’en prennent au PM dans un sondage explosif | Politique | Nouvelles

Plus tôt ce mois-ci, le Parti conservateur a voté en faveur du rejet du Comité interpartis du Parlement sur les normes, qui a conclu que le député Owen Paterson avait commis des violations « flagrantes » des lois sur le lobbying en acceptant de l’argent d’entreprises privées valant trois fois le salaire qu’il gagne à la Chambre des communes. Boris Johnson a poussé les Communes à modifier à la hâte les règles pour protéger M. Paterson, pour ensuite faire marche arrière après le vote, et laisser le gouvernement extrêmement embarrassé et confronté à des accusations de « sordide ». Maintenant, un nouveau sondage révélateur a suggéré qu’il existe des niveaux élevés d’inquiétude au sujet de la corruption au sein du gouvernement britannique, où la corruption est définie comme « une conduite malhonnête ou frauduleuse de la part des personnes au pouvoir ».

Un sondage de Savanta ComRes, qui a interrogé 2 207 adultes britanniques du 12 au 14 novembre, a révélé que les trois quarts (76%) des adultes sont concernés, avec seulement 19% disant qu’ils ne sont pas inquiets.

Plus inquiétant pour M. Johnson, la proportion de ceux qui se disent concernés comprend 72% des électeurs conservateurs, qui sans surprise s’élève à 90% chez les électeurs travaillistes.

Mais une autre préoccupation importante pour le Premier ministre est que l’inquiétude est extrêmement élevée à la fois pour le congé de 2016 (78 %) et le reste de 2016 (83 % d’électeurs).

Il est légèrement inférieur parmi ceux qui n’ont pas voté au référendum sur le Brexit à 68%.

Le dernier sondage montre également que les Britanniques ont peu de sympathie pour les suggestions que les députés ont du mal à se débrouiller avec leurs salaires de 81 000 £.

Plus de la moitié (56 pour cent) pensent que ce salaire est trop élevé, trois sur dix (30 pour cent) pensent qu’il est juste alors que seulement neuf pour cent disent que ce montant est trop bas.

Fait révélateur, la moitié (51%) des électeurs conservateurs pensent que les salaires des députés sont trop élevés, un chiffre qui atteint 62% parmi les électeurs travaillistes.

L’attention s’est également tournée vers les allégations d’un lien entre les dons aux conservateurs et aux pairs, avec seulement 9% des personnes interrogées dans le sondage en faveur du maintien de la Chambre des Lords en tant que chambre pleinement nommée, l’option la plus populaire testée étant chambre élue (30 pour cent).

LIRE LA SUITE : Brexit LIVE : Cela nous a coûté 850 millions de livres sterling ! Boris dit de déclencher l’article 16 MAINTENANT

La proportion soutenant cette option comprend près d’un tiers (31 %) des électeurs conservateurs et s’élève à près de deux sur cinq (39 %) parmi les partisans travaillistes.

Plus d’un cinquième (22%) des adultes britanniques sont favorables à l’abolition complète de la chambre haute.

M. Johnson a également subi d’énormes pressions dans les récents sondages qui montrent que sa cote de popularité est en chute libre, tandis que celle du leader travailliste Sir Keir Starmer augmente rapidement.

Bien que les prochaines élections générales n’aient pas lieu avant le 2 mai 2024, le sondage Savanta ComRes a révélé que près d’un tiers (28 %) soutiendrait un nouveau vote à l’échelle nationale en 2022, dont un sur cinq (18 %) des électeurs conservateurs.

A NE PAS MANQUER

Boris Johnson ferme Keir Starmer avec un empannage brutal [VIDEO]

Nous voulons que tout le pain ‘Les Britanniques exigent un Brexit complet [REACTION]

Boris Johnson face à la guerre civile conservatrice à cause d’une lettre au président de la Chambre des communes [REPORT]

Un peu plus d’un cinquième (22%) des adultes seraient en faveur d’élections générales à un moment donné en 2023, augmentant légèrement à 25% pour ceux qui sont en faveur de 2024.

Parmi les électeurs conservateurs, 44% préféreraient des élections générales en 2024 ou avant la date prévue du 2 mai de la même année.

Chris Hopkins, directeur de la recherche politique chez Savanta ComRes, a déclaré: « Peut-être la seule chose qui fait plus sourciller que les détails des deuxièmes emplois des députés qui ont émergé au cours de la semaine dernière est le fait que Boris Johnson et son gouvernement ont permis au débat d’arriver à ce point en premier lieu. je

« En effet, beaucoup ont suggéré à juste titre qu’une grande partie de l’examen minutieux qui est désormais placé non seulement sur le lobbying des députés, mais aussi sur leurs salaires parlementaires, le fait d’avoir un deuxième emploi et même des nominations à la Chambre des Lords, était facilement évitable.

« Nos données de la semaine dernière, qui montraient de faibles niveaux de soutien aux députés autorisés à assumer d’autres tâches, seront aggravées par ce nouveau sondage, avec seulement un sur dix estimant que les salaires des députés sont trop bas, et bien au-dessus la moitié pensant qu’en fait, leur rémunération de 81 000 £ est en fait trop élevée.

« Cependant, la majorité significative du public qui est maintenant préoccupée par la corruption au sein du gouvernement central sera encore plus préoccupante, et l’on ne peut s’empêcher de penser que les scandales gouvernementaux par ailleurs largement confinés à la » bulle « de Westminster ont peut-être commencé à changer l’aiguille sur l’opinion publique au sens large.

La semaine dernière, lorsqu’on lui a demandé s’il avait un message aux électeurs préoccupés par les gros titres sur le retour du sordide conservateur, M. Johnson a déclaré: « Je crois sincèrement que le Royaume-Uni n’est pas du tout un pays corrompu et je pense sincèrement que nos institutions ne sont pas corrompues.

« Nous avons un système très, très dur de démocratie parlementaire et de contrôle, notamment par les médias.

« Je pense que ce que vous avez, ce sont des cas où, malheureusement, des députés ont enfreint les règles dans le passé, peuvent être coupables d’enfreindre les règles aujourd’hui. Ce que je veux voir, c’est qu’ils fassent l’objet de sanctions appropriées. »