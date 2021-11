Boris Johnson news: le PM est invité à envoyer un message à TOUTE l’UE avec une interdiction générale des bateaux | Politique | Nouvelles

Jersey a délivré près de 100 nouvelles licences de pêche aux Français pour désamorcer les tensions post-Brexit, mais de nouvelles données de sondage suggèrent que les Britanniques désapprouvent cette décision et préféreraient interdire tous les bateaux de pêche français des eaux britanniques. Dans un sondage mené auprès de 19 207 lecteurs de l’Express du 29 octobre au 1er novembre, 95% des votants ont déclaré que Boris Johnson devrait interdire tous les navires de pêche français des eaux britanniques après les menaces continues d’Emmanuel Macron et de son gouvernement.

Un électeur, Michael Taylor, a commenté : « Si Macron met ses menaces à exécution, interdisez tous les bateaux français de nos eaux et si l’UE ne le gifle pas et ne met pas les choses au clair, interdisez tous les bateaux de l’UE de nos eaux. »

Lors d’une conférence de presse post-G20, Macron a déclaré que la Grande-Bretagne devait se plier aux exigences françaises d’ici aujourd’hui, sinon la France perturberait les routes commerciales britanniques.

Il a déclaré : « La balle est dans le camp de la Grande-Bretagne. Si les Britanniques ne bougent pas, il faudra mettre en place les mesures du 2 novembre. »

M. Macron, qui a rencontré lundi Boris Johnson lors du sommet de la COP26, a déclaré aux journalistes que le plan français était désormais suspendu en attendant l’issue de la reprise des pourparlers.

Au cours des derniers mois, les ministres français ont menacé d’interdire les bateaux de pêche anglais des ports français et ont même menacé de couper l’approvisionnement énergétique de la Grande-Bretagne.

Leur fureur est née de la décision du gouvernement britannique de refuser des licences de pêche à une minorité de bateaux français qui n’ont pas présenté de preuves suffisantes pour prouver des antécédents de pêche dans les eaux britanniques.

Dans l’ensemble, Downing Street a accordé des licences à près de 1 700 navires de l’UE pour pêcher dans la zone des 12 à 200 milles marins, et 105 autres licences ont été délivrées aux navires pour pêcher dans la zone des 6 à 12 milles marins.

L’accord sur le Brexit a convenu que le Royaume-Uni aurait le droit d’exclure complètement les bateaux de l’UE après 2026, mais, d’ici là, une période de transition éliminera progressivement les bateaux de l’UE – permettant de moins en moins de pêcher dans les eaux britanniques au fil du temps.

La semaine dernière, des responsables français ont affirmé que plus de 200 pêcheurs français attendaient des licences du gouvernement britannique pour sillonner les eaux entre six et 12 milles des côtes britanniques, et en particulier autour de Jersey.

Lundi, la nouvelle a fait surface que l’île britannique de Jersey avait accordé près de 50 permis supplémentaires aux Français et 49 permis temporaires pour apaiser la colère française.

Cependant, un sondage de 8 844 personnes réalisé du 28 octobre au 1er novembre a confirmé que le public désapprouvait la décision de Jersey de se plier aux exigences françaises.

Un énorme 97% des électeurs ont déclaré que Boris Johnson aurait dû prendre des mesures punitives contre la France après les menaces persistantes.

Un lecteur, Argentus, a déclaré : « Pourquoi les pêcheurs français (et d’autres de l’UE) devraient-ils être autorisés à détruire nos stocks de poissons et ce qu’il reste de notre industrie de la pêche en toute impunité ?

« Utilisez nos militaires pour défendre les atouts de notre pays. »

Un autre, nom d’utilisateur roadrunner58, a accepté : « La Royal Navy aurait déjà dû patrouiller dans nos eaux, et nous devrions boycotter les produits français.

Pendant ce temps, à Jersey, l’industrie de la pêche est au point mort.

La grande société d’exportation de coquillages Aqua-Mar a dû fermer complètement ses portes aux pêcheurs locaux après que le port français vers lequel la société expédie habituellement a refusé de prendre les prises d’Aqua-Mar.

L’entreprise exporte généralement plus de 60 pour cent des coquillages pêchés par les pêcheurs des îles anglo-normandes vers l’Europe, mais le port français de Saint-Malo a fermé, perturbant le commerce et les moyens de subsistance.

L’Association des pêcheurs de Jersey (JFA) demande maintenant la fermeture complète des zones de pêche jusqu’à ce que le différend soit résolu.

« Il semble tout à fait injuste que nous soyons bloqués dans le port avec leurs ports bloqués et qu’ils poursuivent leur accès continu, il semble juste que nous fermions nos eaux.

« Le moral est bas et nous sommes en colère d’être au milieu de tout cela – nous avons envie de cogner la tête de Boris et de Macron – résolvez le problème », a déclaré Stephen Viney de la JFA à Sky News.

