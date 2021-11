Boris Johnson news: le PM fait face à un défi de leadership si le nombre de sondages conservateurs continue de baisser | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a subi une baisse spectaculaire du soutien des électeurs alors que les derniers sondages ont plongé le Premier ministre en mode crise. L’ancienne ministre de l’Intérieur Amber Rudd a déclaré à LBC que le Premier ministre pourrait perdre son emprise sur le pouvoir s’il ne fait pas attention. Cela survient alors qu’un nouveau sondage explosif suggérait que les conservateurs traînaient désormais le parti travailliste de six points.

Mme Rudd a déclaré: « Le parti conservateur est impitoyable.

« S’il commence à sembler que le Premier ministre n’est plus un atout et que les députés commencent à regarder les prochaines élections et à voir que les sondages sont contre eux, quelqu’un pourrait bien agir contre lui.

« Nous n’en sommes pas encore là pour le moment, mais ce sont les étapes logiques qui pourraient avoir lieu au cours des prochains mois. »

Le gouvernement a subi un contrecoup majeur depuis que les députés conservateurs ont tenté de réécrire les règles dans le but de retarder la suspension de l’ancien ministre Owen Paterson pour avoir enfreint les règles du lobbying.

Des allégations de sordides conservateurs ont également harcelé le gouvernement après qu’il soit apparu que plusieurs parlementaires conservateurs ont accepté un deuxième emploi lucratif.

L’ancien rédacteur en chef de M. Johnson au Telegraph, Sir Max Hastings, a également déclaré à LBC que Boris Johnson serait remplacé en tant que chef conservateur « le plus tôt possible ».

Il a déclaré: « Je pense que nous devons commencer à chercher quelqu’un de mieux pour lui succéder.

« Je doute que Boris Johnson puisse changer, et Rishi Sunak semble le candidat le plus impressionnant en ce moment.

Le dernier sondage Savanta ComRes a suggéré qu’il y a eu une oscillation de neuf points en faveur du Parti travailliste la semaine dernière.

L’enquête menée du 11 au 12 novembre a accordé aux travaillistes 40 pour cent des voix, les conservateurs étant à la traîne avec 34 pour cent.

Le sondage Savanta ComRes pour le Daily Mail a interrogé 2 019 adultes britanniques.

Une semaine plus tôt, un sondage Savanta ComRes mené du 5 au 11 novembre avait les conservateurs en tête avec 38% et les travaillistes avec 35%.

Une enquête distincte menée par Redfield & Wilton Strategies mercredi a donné aux travaillistes deux points d’avance sur les conservateurs.

Pendant ce temps, un sondage YouGov publié vendredi place le niveau des conservateurs et des travaillistes à 35%.