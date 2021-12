Boris Johnson news: le PM fait face à une révolte contre le resserrement de la règle Covid | Royaume-Uni | Des nouvelles

Au milieu de la menace de nouvelles restrictions du « Plan C », le gouvernement a été mis en garde contre la menace de « désobéissance civile » par un commentateur politique. Avec l’augmentation rapide des cas de Covid, le commentateur et créateur de ConservativeHome, Tim Montgomerie, a affirmé qu’il ne s’engagerait activement avec aucune nouvelle restriction. Il a déclaré: « Je m’engagerai activement dans la désobéissance civile si le gouvernement tente un autre verrouillage. Assez, c’est assez. »

En effet, le Premier ministre fait face à la menace d’une révolte du parti face aux restrictions de Covid.

Mercredi, le gouvernement a introduit des restrictions du « Plan B » qui incluraient l’utilisation de masques dans la plupart des lieux publics intérieurs.

Les gens seront également invités à travailler à domicile pendant que le NHS Covid Pass ou un résultat de test négatif pour les événements intérieurs non assis avec 500 participants ou plus, les événements extérieurs non assis avec 4 000 participants ou plus et tout événement avec 10 000 participants ou plus, sera requis.

Malgré l’introduction du « Plan B », le gouvernement envisage d’introduire des restrictions du « Plan C », rapporte le Daily Telegraph.

Bien qu’il ne soit pas clair ce que ces restrictions peuvent entraîner, les visiteurs dans les établissements de soins sociaux peuvent être limités à trois, tout en s’enregistrant dans les lieux d’accueil à l’aide de l’application NHS Covid, peuvent également être introduits.

Le gouvernement a insisté sur le fait que les nouvelles restrictions sont une réponse appropriée et qu’il n’est pas prévu de mesures supplémentaires.

Au milieu de l’introduction de cas de Covid et de la controverse entourant les prétendues fêtes de Noël tenues à Whitehall et Downing Street, le soutien aux conservateurs a chuté.

Avant les élections partielles cruciales du North Shropshire le 16 décembre, le Premier ministre fait face à la menace d’une rébellion du parti conservateur.

Un sondage Survation commandé par le Daily Mirror a placé le Parti conservateur à 34 points de pourcentage.

Le travail a bondi à 40 pour cent dans le sondage de 1 178 personnes qui a été publié le 9 décembre.

Il s’agit de la note la plus élevée du Labour dans un sondage Survation depuis janvier 2019.

Si des élections générales avaient lieu, cela donnerait aux travaillistes 300 sièges aux Communes.

En examinant les taux d’approbation nets pour les chefs de file, M. Johnson est tombé à -23% après avoir atteint un sommet de +17 en mai 2020.

Sir Keir Starmer a augmenté à -2 pour cent.