Boris Johnson news: le PM semble prêt à perdre son propre siège dans un scrutin humiliant | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Premier ministre perdrait son siège à Uxbridge et South Ruislip, selon l’enquête de Focaldata qui montre également que les travaillistes ont huit points d’avance sur les conservateurs. La perte de son siège dans l’ouest de Londres ferait de M. Johnson le premier Premier ministre en exercice à être éjecté du Parlement.

Si les prédictions du sondage se confirmaient lors des prochaines élections, six ministres, dont le président de la COP26 Alok Sharma, le secrétaire à l’Environnement George Eustice et le secrétaire en chef au Trésor Simon Clarke, se joindraient à M. Johnson pour perdre leur siège.

Les sondeurs ont demandé à près de 25 000 personnes leurs intentions de vote et les résultats ont été salués comme donnant un aperçu de la perception du public sur la gestion par M. Johnson des scandales sordides qui ont secoué son parti.

Le lecteur d’Express.co.uk, TrevorAmmanford, a commenté : « Oh cher Boris, les leçons apprises, hein ? Mieux vaut faire demi-tour et abandonner le programme« vert », anti-retraité, anti-automobiliste, anti-propriétaire, anti-nord êtes en ce moment et recommencez à honorer votre Manifeste, qui vous y a mis en premier lieu.

« Ou c’est ‘c’est parti’ ! »

SickofBunter fulminait : « Le PM est le pire que nous ayons jamais eu, donc pas beaucoup de concurrence ! ».

DonnaM12 a commenté : « [Boris Johnson’s New Year’s] la résolution devrait être d’emballer la femme et les enfants à Checkers et de se mettre au travail sérieux, sinon les rêves environnementaux et les fêtes vont faire éclater sa bulle ».

Le lecteur d’Express.co.uk, Alf101, a commenté : « Boris auteur de sa propre disparition… Un vrai Brexiteer devait être Premier ministre ».

Aux élections générales de 2019, M. Johnson a remporté Uxbridge et South Ruislip avec 25 351 voix. Il a obtenu 52,6% des voix, une augmentation de 1,8% depuis 2017.

Cependant, Focaldata prévient que la victoire surprenante des travaillistes que sa modélisation prédit à l’échelle nationale est davantage due à l’effondrement des conservateurs qu’à une poussée des travaillistes.

Il a tweeté: « Le fait que le résultat soit dû à l’effondrement des conservateurs devrait en fait donner à Johnson des raisons d’espérer. Starmer/Labour n’ont pas des niveaux de popularité fulgurants comme Blair l’a fait en 1997.

« Si Johnson peut se débarrasser des scandales qui le poursuivent actuellement, il pourra récupérer sa position dans les sondages. »

L’enquête a commencé au plus fort du scandale du sleaze des conservateurs et juste après qu’il a été révélé qu’il y avait peut-être eu des fêtes illégales à Downing Street en décembre dernier lorsque le Royaume-Uni était soumis à des restrictions strictes de Covid.

M. Johnson a également subi une rébellion d’arrière-ban et une défaite aux élections partielles aux mains des libéraux-démocrates du North Shropshire, qui étaient détenus par les conservateurs depuis près de 200 ans.

Le sondage de Focaldata montre que les conservateurs disposent de 237 sièges, le plus bas total du parti depuis 2005, par rapport au bond de 338 du parti travailliste, une augmentation qui n’a été dépassée que par Tony Blair en 1997.

Sa part des voix de 32 % ramènerait les conservateurs à des niveaux que le parti n’a pas vus depuis 2001.