Boris Johnson news : le Premier ministre accusé de protéger les sentiments des coquillages sur les gens | Politique | Des nouvelles

Le gouvernement se prépare à présenter le projet de loi sur le bien-être animal (Sentience), qui a suscité un certain scepticisme à la Chambre des Lords quant à son calendrier. Un nouvel amendement a augmenté la portée des créatures vivantes et sensibles incluses dans le projet de loi, en vertu desquelles les homards, les crabes et les poulpes sont désormais inclus.

Le projet de loi a suivi les résultats d’un examen indépendant visant à déterminer si certaines créatures pouvaient être considérées comme sensibles.

Le rapport, commandé par le gouvernement à la London School of Economics and Political Science, a détaillé des preuves scientifiques solides pour certains crustacés décapodes et diverses autres créatures sensibles.

Le projet de loi, qui a passé sa troisième lecture à la Chambre des Lords, mettra en place un comité de la sensibilité animale, qui fera rapport au gouvernement sur les questions de bien-être des animaux sensibles.

Malgré son décès, certains pairs des Lords, dont le conservateur Lord Herbert de South Downs, ont fait valoir que le gouvernement se montrait « enclin à se plier sans pensées suffisantes au populisme ».

Lord Herbert a déclaré aux Lords: « Chacun d’entre nous dans cette Assemblée, chacun d’entre nous veut promouvoir le bien-être animal. Je le fais certainement. Je suis convaincu que les animaux doivent être traités correctement.

« Mais quelles que soient les bonnes intentions de ceux qui promeuvent ce projet de loi, je crains que ce ne soit pas une sage mesure telle qu’elle est rédigée. »

Il a ajouté : « En fait, si nous prenons du recul, c’est en fait une mesure incroyable.

« Il propose sérieusement que l’effet de toute politique gouvernementale sur le bien-être des animaux puisse être examiné par un comité statutaire sans entraves.

Il a déclaré : « Ainsi, au plus fort d’une pandémie, qui a tué des milliers de personnes et coûté des milliards à notre économie, nous avons décidé de consacrer du temps à l’adoption d’une loi pour garantir qu’aucune politique gouvernementale ne puisse blesser les sentiments d’une crevette. »

Son collègue conservateur, Lord Cormack, a soutenu les commentaires de Lord Herbert sur la programmation du projet de loi.

Il a commenté que « personne n’aurait pu le dire mieux que Lord Herbert », il a ensuite poursuivi en demandant: « Pourquoi le Parlement envisage-t-il de se consumer avec des considérations pour le bien-être de la crevette alors que les gens autour sont en danger d’un virus mortel? »

Il a déclaré: « Cela montre un sens complètement déformé de la perspective et des priorités.

« C’est quelque chose dont j’ai profondément honte. »

Lord Benyon, ministre des Affaires rurales, a réprimandé les accusations des Lords, qui, selon lui, semblaient « suggérer que cette Assemblée ne peut pas avoir deux pensées en tête en même temps ».

Il a concédé que certains des commentaires de Lord Herbert « ont frappé à la maison », mais a minimisé la nécessité de se concentrer uniquement sur une politique gouvernementale unique à un moment donné.

Il a ajouté: « Bien sûr, la priorité de cette Assemblée et du gouvernement et de nous tous est de faire face à une pandémie, mais l’idée que vous ne pouvez pas produire de législation sur un autre sujet, ce qui est la conclusion logique de son argumentation, en est une avec laquelle je crains de ne pas être d’accord. »