Boris Johnson news: Le Premier ministre éclate après avoir tenté de saper la réponse de Covid -VIDEO | Politique | Nouvelles

Boris Johnson a critiqué le récit de Dominic Cummings sur la gestion par le gouvernement britannique de la pandémie de coronavirus comme n’ayant aucun rapport avec la réalité. Le Premier ministre a admis que son gouvernement conservateur a été confronté à une série de décisions incroyablement difficiles pendant la crise du COVID-19.

M. Johnson a déclaré: “Certains des commentaires que j’ai entendus n’ont aucun rapport avec la réalité et ce que les gens veulent que nous poursuivions, c’est de livrer la feuille de route et d’essayer avec prudence de faire avancer notre pays à travers ce qui a été un des périodes les plus difficiles dont je pense que tout le monde peut se souvenir après la guerre. “

Il a ajouté: «Nous prenons des décisions aussi vite que possible, mais nous devons peser les données.

«Nous sommes assez satisfaits du fait que les étapes, les étapes que nous avons franchies jusqu’à présent sur la feuille de route ont été bonnes.

“J’ai peur que nous devions simplement attendre un peu plus longtemps pour voir ce qui se passe après la troisième étape.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec l’allégation de Cummings, le Premier ministre a déclaré: “Non, je ne pense pas, mais bien sûr, cela a été une série de décisions incroyablement difficiles, dont aucune n’a été prise à la légère.”

Plus à venir…