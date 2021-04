Boris Johnson news: Les Britanniques reprennent le PM dans la rangée avec Cummings sur les fuites de Downing Street | Politique | Nouvelles

M. Cummings a lancé une attaque fulgurante contre le Premier ministre et l’a accusé de manquer de “compétence et d’intégrité”. L’ancien assistant a fait ces affirmations dans un article de blog de 1000 mots dans lequel il affirmait qu’il mettait les choses au clair sur les allégations selon lesquelles il était la source d’un certain nombre de fuites de Downing Street. Il a riposté après que des sources de Downing Street l’ont blâmé pour la fuite des échanges entre M. Johnson et l’homme d’affaires Sir James Dyson.

Les messages, envoyés en mars 2020, sont venus après que le gouvernement a demandé aux entreprises d’aider à construire des milliers de ventilateurs nécessaires dans la lutte contre le COVID-19.

L’échange de textes a révélé que le Premier ministre avait promis à Sir James qu’il «réglerait» un problème fiscal pour son personnel basé à Singapour s’ils déménageaient au Royaume-Uni pour ce faire.

M. Cummings a vigoureusement nié être la source des messages texte divulgués.

Mais un sondage exclusif d’Express.co.uk a révélé que les gens étaient plus susceptibles de croire M. Johnson que son ancien conseiller qui a brusquement quitté le numéro 10 vers la fin de l’année dernière.

Près des deux tiers (62% ou 4 960 personnes) des votants ont soutenu M. Johnson dans la rangée sur les fuites de Downing Street.

Seulement 36% (2672 personnes) ont déclaré qu’ils soutenaient Dominic Cummings et deux pour cent (190 personnes) ont déclaré ne pas le savoir.

Au total, 7822 personnes ont participé à l’enquête en ligne qui s’est déroulée entre 10h30 et 21h30 le samedi 24 avril 2021.

LIRE LA SUITE: “ Un vide d’intégrité ” Dominic Grieve cherche à se venger de Boris

Un lecteur a dit: “Je pense que Cummings est toujours en train de ragoût d’être limogé. Ce sont des raisins aigres. Il pense” Comment puis-je semer plus de problèmes pour le Premier ministre qui m’a limogé? “.”

Un autre a déclaré: “Cummings agit comme un gamin gâté!

«Les gens qui se tenaient à ses côtés lui donnent un coup de pied dans les dents!

“Bien sûr, les travaillistes adorent ça. Ils semblent oublier tout ce que leur propre parti a fait, contrôlé par des barons syndicaux très bien payés!”

Un autre a déclaré: «Nous sortir de l’UE comme promis le rend à l’épreuve des balles dans mon livre – personne d’autre n’allait le faire.

«Je me fiche de savoir qui a payé la rénovation de son appartement.

“Je suppose que tous les politiciens de tous les partis ont profité de leurs positions sous une forme ou une autre.”

Mais un autre lecteur a dit: «Je préférerais avoir Dominic Cummings comme Premier ministre que Johnson.

«Au moins, il ferait les choses correctement, de la suppression des frais de licence de la BBC à la libération de la Chambre des lords et à la mise en forme de la fonction publique.

“Sans parler d’un Brexit proprement dit et de mettre l’UE à sa place!”

«Je lui ai dit que c’était« fou »et totalement contraire à l’éthique, qu’il avait lui-même ordonné l’enquête et autorisé le secrétaire du Cabinet à utiliser des pouvoirs plus invasifs que ceux habituellement appliqués aux enquêtes sur les fuites en raison de la gravité de la fuite.

“Je lui ai dit qu’il ne pouvait pas annuler une enquête sur une fuite qui affectait des millions de personnes, simplement parce que cela pourrait impliquer les amis de sa petite amie.”

M. Johnson a nié les allégations selon lesquelles le public ne «donnait pas la parole à un singe» sur de telles questions.