Boris Johnson news: les Britanniques sont fiers du choix du Premier ministre pour SNUB inviter Nicola Sturgeon | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre a visité les fermes d’énergie renouvelable d’Écosse cette semaine, avant le sommet de la COP26 qui doit avoir lieu à Glasgow le 12 novembre. Mme Sturgeon a contacté M. Johnson en l’invitant dans sa résidence privée à Bute House à Édimbourg.

———————

Elle a posté sa lettre d’invitation sur Twitter, qui disait : « Cela pourrait nous offrir une opportunité… . “

En réponse, Boris a poliment refusé et a déclaré à la place: “Je souhaite organiser une réunion en personne avec vous et les autres premiers ministres et vice-premier ministre pour tirer parti des discussions constructives que nous avons eues plus tôt cet été.”

Un énorme 93% des électeurs ont déclaré que Boris avait fait le bon choix en rejetant l’invitation, tandis que 6% ont déclaré que c’était le mauvais choix à faire dans un sondage de 6 159 personnes organisé entre 17 heures le 5 août et 15 heures le 6 août.

Un électeur a commenté : « Elle ne fait rien d’autre qu’essayer de briser le Royaume-Uni. »

Un autre a félicité le Premier ministre : “Bravo Boris !”

371 personnes ont déclaré que Boris n’aurait pas dû rejeter l’offre de Sturgeon de se rencontrer en Écosse.

Mme Sturgeon a fait avancer l’agenda de la réalisation de l’indépendance de l’Écosse depuis qu’elle a commencé en tant que Premier ministre en 2014, mais le gouvernement britannique a continuellement rejeté son souhait d’obtenir un référendum.

LIRE LA SUITE:Adonis se moque impitoyablement d’avoir appelé à “inverser le pire du Brexit” AGAI

Lorsqu’on lui a demandé si Boris Johnson faisait face de front aux appels à l’indépendance de l’Écosse, une plus petite majorité de 63% a répondu qu’il l’était, tandis que 22% ont déclaré qu’il ne l’était pas et 15% n’étaient pas sûrs.

De nombreux lecteurs ont déclaré qu’ils pensaient que Nicola Sturgeon avait délibérément planifié l’invitation comme un coup publicitaire, car le préavis était si court et elle savait que le Premier ministre refuserait probablement, le faisant apparaître encore plus défavorable du point de vue du peuple écossais.

Un lecteur a déclaré: “C’était une configuration, destinée à faire ressembler Boris à un suppliant de la reine d’Écosse, avec une foule hurlante à la pression.”

Un autre a commenté : « Les plans du PM ont été élaborés il y a des mois. Alors à la dernière minute Nicola Sturgeon l’invite à un rendez-vous, qu’il décline, afin qu’elle puisse prétendre qu’elle a été snobée.

“C’est ce qu’elle voulait, le tout est si transparent.”