Boris Johnson news: les députés adoptent le projet de loi sur l’environnement mais le Premier ministre a mis en garde contre le déversement d’égouts dégoûtants | Royaume-Uni | Nouvelles

Aux Communes lundi soir, les députés ont voté par 283 voix contre 163 sur un amendement à la législation. À la suite d’un contrecoup sur la quantité d’eaux usées brutes déversées dans l’eau du Royaume-Uni par les entreprises, la Chambre des Lords a proposé un amendement d’un pair indépendant, le duc de Wellington, pour imposer une obligation légale aux sociétés des eaux et au gouvernement. L’amendement modifié imposera aux compagnies des eaux l’obligation légale de procéder à une « réduction progressive » des rejets d’eaux usées, mais cela n’ira pas aussi loin que l’entendaient les pairs.

Le gouvernement a suscité les critiques des militants et des députés de l’opposition en raison de la quantité d’eaux usées déversées dans les rivières à travers le pays.

Le musicien Feargal Sharkey a déclaré à la BBC que ce serait un acte de « violence contre l’environnement » si les plans étaient mis en œuvre.

Il a déclaré: « Aucune de nos rivières n’est en bonne santé environnementale, chacune étant polluée.

« Et une grande partie de cela vient des compagnies des eaux.

« Ma perception est qu’il s’agit d’une tentative du gouvernement dans la confusion et reculé dans un coin pour s’en sortir, et c’est une pagaille. »

Ancien chef des libéraux-démocrates, Tim Farron a également critiqué la législation.

Il a déclaré: « Il n’y a pas d’objectifs en termes de volume ou de calendrier, auquel cas cela laisse aux compagnies des eaux le pouvoir de continuer ce qu’elles font maintenant.

« C’est quelque chose qui permet aux députés d’arrière-ban conservateur de se tirer d’affaire plutôt que de donner aux compagnies des eaux l’orientation dont elles ont besoin. »

La ministre de l’Environnement, Rebecca Pow, a déclaré qu’elle surveillerait leurs progrès sur la nouvelle clause.

Elle a déclaré: « Il y a des discussions importantes à avoir sur la meilleure façon de résoudre ce problème important tout en protégeant les payeurs de factures.

« Et ce matin même, j’ai convoqué les PDG de toutes les compagnies des eaux à une réunion et ils m’ont assuré qu’ils reconnaissaient la nécessité d’une action urgente, et nous devons voir de meilleures performances de leur part, et je surveillerai ces progrès de très près – comme d’ailleurs le secrétaire d’État.

Les travaillistes, cependant, ont affirmé que l’amendement avait forcé le gouvernement à faire volte-face qui n’allait pas assez loin.

Le secrétaire à l’Environnement de Shadow, Luke Pollard, a déclaré: « L’amendement que le ministre a cité à la place de l’amendement du duc de Wellington se limite aux débordements d’orage et non au système d’égouts dans son ensemble.

« Il n’y a aucune obligation spécifique pour l’Ofwat ou l’Agence pour l’environnement d’assurer la conformité – et il devrait y en avoir – et nous devons nous concentrer sur la réduction des dommages plutôt que sur les impacts négatifs.

« Cela a l’air d’avoir l’air occupé sans faire de réelle différence. »