Boris Johnson news : les partisans des conservateurs tournent le dos au Premier ministre avant les élections partielles | Politique | Nouvelles

Beth Rigby détruit Boris Johnson pour « chaîne d’erreurs » en tant que Premier ministre

De la migration à une crise imminente du coût de la vie, les électeurs de la classe ouvrière qui ont soutenu le parti conservateur lors des élections de 2019 ont fait part de leurs inquiétudes concernant le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson. Deux groupes de discussion se sont entretenus avec des habitants de Bury South, un siège de Red Wall remporté par les conservateurs avec une majorité de 402 seulement, et d’Old Bexley et Sidcup, l’ancienne circonscription de feu James Brokenshire, l’ancien ministre très apprécié décédé récemment d’un cancer. . Old Bexley et Sidcup ont une élection partielle déposée pour le 2 décembre.

Dans les deux endroits, les craintes concernant l’augmentation du coût de la vie ont figuré fortement dans les discussions sur les préoccupations quotidiennes des participants, ainsi que sur la migration, le NHS et le logement.

Tom Banks, directeur de Public First North – qui a dirigé les groupes de discussion – a déclaré qu’il avait vu « de sérieuses questions posées à [Johnson’s] Gouvernement. »

Il a déclaré : « Le Premier ministre et son gouvernement entrent dans une période critique dans leurs relations avec les électeurs de la classe ouvrière.

« Alors que ceux qui ont » prêté « leur vote à Boris Johnson en 2019 n’ont pas de véritables remords chez les acheteurs, de sérieuses questions sont désormais posées à son gouvernement. »

Les partisans des conservateurs ont commencé à tourner le dos aux conservateurs (Image: .)

Les électeurs du congé de la classe ouvrière ont exprimé leurs inquiétudes concernant le gouvernement de Boris Johnson (Image: .)

Cela survient alors que le parti conservateur a commencé à prendre du retard par rapport aux travaillistes dans les récents sondages d’opinion.

Une enquête YouGov réalisée début novembre pour le Times a placé les conservateurs au même niveau que le parti travailliste, tandis qu’un sondage Savanta ComRes pour le Daily Mail donnait aux travaillistes six points d’avance.

Dans les deux groupes de discussion auxquels Public First a parlé, les membres ont systématiquement signalé les problèmes de coût de la vie, tels que « plus d’impôts », « l’inflation », « les coûts du carburant », « la hausse des taux d’intérêt » et « les prix de l’énergie » comme leurs principaux problèmes.

Stephen, 61 ans, directeur d’entrepôt à Bury, a déclaré : « Ce ne sont plus des centimes. Nous sautons maintenant par tranches de 50 pence.

LIRE LA SUITE: Boris au bord du gouffre: le PM en danger alors que les électeurs se tournent vers les conservateurs – sondage inquiétant

Le parti conservateur a commencé à prendre du retard par rapport aux travaillistes dans les récents sondages d’opinion (Image: .)

Old Bexley et Sidcup était l’ancienne circonscription de feu James Brokenshire (Image: .)

« Avant, c’était cinq pence ici ou 10 pence là-bas, que ce soit sur vos cornflakes ou votre carburant, vos cigarettes ou autre. Maintenant, ça devient stupide. »

« Chaque année, l’inflation et les salaires ont toujours augmenté … maintenant l’écart entre les deux atteint un point tel que les gens ne pourront tout simplement plus vivre. »

Clare, 41 ans, vendeuse et mère de quatre enfants de Bury a déclaré: « Le diesel est plus cher, nous avons reçu une notification de la société de téléphonie mobile disant qu’elle allait devoir augmenter les prix en avril …

« Les achats de Noël… il n’y a pas de soldes, il n’y a pas d’offres, donc les cadeaux pour les enfants ont été plus chers. »

A NE PAS MANQUER :

L’Australie « dépoussière les plans » de la République [ANALYSIS]

Une entreprise « soulagée » que la Barbade ait quitté le Commonwealth avant le règne de Charles [INSIGHT]

Les craintes de guerre en Russie éclatent alors que Poutine rejette la rencontre finale avec Merkel [REACTION]

Part des travaillistes dans les élections partielles (Image: .)

Pendant ce temps, Derrick, un directeur des ventes de 59 ans et père de deux enfants à Bexley, a déclaré: « Tout semble augmenter à part mon salaire. »

Mike, 38 ans, responsable d’un centre de loisirs à Bexley a ajouté : « Je dois beaucoup d’argent à mon propriétaire maintenant, à cause de Covid, car j’ai dû réduire mes paiements. J’ai perdu toutes mes économies.

« La façon dont tous les coûts augmentent, l’énergie, l’électricité et le carburant, le revenu disponible avec lequel je pourrais économiser est devenu de plus en plus petit au point où je me lève, je vais travailler, je ‘ Je rentre à la maison et je vais me coucher et je ne gagne pas d’argent supplémentaire.

« Et avec cette nouvelle augmentation et ce nouveau carburant de l’assurance nationale, je pense essentiellement être presque endetté d’ici la fin de chaque mois maintenant. »

Dans les deux groupes de discussion auxquels Public First a parlé, les membres ont systématiquement signalé des problèmes de coût de la vie (Image: .)

L’immigration est une autre question au premier plan des préoccupations des électeurs, Derrick la décrivant comme un « éléphant fondamental dans la salle ».

S’adressant au groupe de discussion, qui a été commandé par le Telegraph, il a déclaré: « Il y a un éléphant fondamental dans la pièce dont personne ne veut parler, et c’est le fait que la population devient incontrôlable.

« Nous sommes une petite île peu nombreuse … nous avons trop de monde pour l’espace dans lequel nous sommes, nous n’avons pas assez de médecins [for the population size]. »

Cependant, d’autres qui étaient de plus en plus préoccupés par le NHS ont estimé que le manque d’immigration a été problématique.

Derrick, à Bexley, a ajouté : « Il y a des emplois que fondamentalement, en tant que Britanniques, nous ne voulons pas faire.

« Nous ne voulons pas balayer les rues, nous ne voulons pas nettoyer les toilettes … nous devons donc faire venir des gens. »