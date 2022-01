Boris Johnson news: Les travaillistes forceront le vote sur la suppression de la TVA européenne après la trahison du Brexit | Sciences | Des nouvelles

Les travaillistes utiliseront probablement un débat de l’opposition pour forcer un vote parlementaire sur la suppression de la TVA sur les factures d’énergie domestique. Le parti a exhorté les conservateurs à soutenir le vote dans le but d’aider « les travailleurs acharnés à faire face à une crise croissante du coût de la vie ».

M. Johnson fait face à une pression croissante pour résoudre la crise énergétique alors que les craintes grandissent sur une facture d’énergie de 2 000 £ pour les maisons résidentielles en avril, alors que le plafond des prix devrait augmenter.

L’organisme commercial Energy UK avait prédit que la hausse vertigineuse pourrait frapper les ménages pressés en avril – lorsque les changements du plafonnement des prix entreront en vigueur.

Il y a eu des avertissements selon lesquels les ménages moyens pourraient payer près de 700 £ ou plus par an, dans un contexte de hausse des prix du gaz de gros dans le monde.

La crise énergétique a conduit certains à accuser Boris d’avoir trahi les promesses du Brexit qu’il avait faites de supprimer la TVA de 5 % de l’UE que la Grande-Bretagne n’a plus besoin de payer depuis son départ du bloc.

Sky News a rapporté que selon un sondage YouGov, 56% des personnes pensent que Boris Johnson devrait démissionner.

Auparavant, M. Johnson et Michael Gove avaient écrit dans The Sun pendant la campagne du Brexit : « Les factures de carburant seront moins élevées pour tout le monde. En 1993, la TVA sur les factures d’énergie des ménages a été imposée.

« Cela rend le gaz et l’électricité beaucoup plus chers… Lorsque nous voterons pour le congé, nous pourrons supprimer cette taxe injuste et dommageable. »

Récemment, M. Johnson a suggéré qu’il ne réduirait pas la TVA sur les factures d’énergie, car cela aiderait «beaucoup de personnes qui n’ont peut-être pas besoin de soutien» avec l’augmentation du coût de la vie.

« Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce gouvernement qui, selon lui, devrait donner la priorité aux sociétés pétrolières et gazières réalisant d’énormes bénéfices exceptionnels qu’elles disent » en difficulté « , plutôt qu’au peuple britannique qui est confronté à la vraie lutte pour payer ses factures d’énergie.

« Le travail défendra les millions de familles à travers le pays, avec un forfait qui aidera non seulement le ménage moyen avec environ 200 £ de réduction sur les factures, mais également un soutien ciblé et ciblé pour ceux qui en ont le plus besoin – y compris les bas revenus, les retraités et le milieu serré – avec jusqu’à 600 £ au total sur leurs factures. «