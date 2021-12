Boris Johnson news: Starmer dans un complot impitoyable alors que le Premier ministre fait face à un test clé pour les élections partielles | Politique | Nouvelles

Le parti travailliste et les libéraux-démocrates ont insisté sur le fait qu’il n’y avait pas d’accord formel pour unir leurs forces, mais le parti de Sir Ed Davey a été assez silencieux avant les élections partielles d’Old Bexley et de Sidcup – offrant à Sir Keir une voie ouverte pour défier un siège conservateur. De l’autre côté, le parti travailliste a choisi de ne pas aller au-delà de sa campagne pour l’élection partielle du Shropshire North le 16 décembre, bien qu’il ait terminé deuxième en 2019 – donnant aux démocrates libéraux une course claire contre les conservateurs.

Un stratège travailliste a déclaré au Financial Times : « Nous pouvons voir que les Lib Dems se sont concentrés sur le Shropshire North et ils y finiront probablement une bonne seconde.

« Ils sont arrivés deuxièmes lors des récentes élections locales – de leur point de vue, il est logique qu’ils y concentrent leurs ressources. »

Dans le siège fortement pro-Brexit de la circonscription de Bexley, vacant depuis la mort de l’ancien ministre James Brokenshire, les conservateurs détiennent une majorité massive de 18 952 lors des élections générales d’il y a deux ans.

Le siège du Shropshire – laissé vacant après la démission de l’ancien ministre Owen Paterson – détient une majorité encore plus importante de 22 949 lors des dernières élections générales.

Il y a deux ans, les Lib Dems ont terminé troisièmes, mais ont remporté des sièges aux élections locales de mai.

Les élections partielles arrivent à un moment crucial pour M. Johnson sous pression et un avertissement fort, les partis se donnent mutuellement une course claire contre les conservateurs dans les sièges par rapport à leurs plus grands atouts.

Sir Keir a rejeté les appels à une « alliance progressiste » des partis travaillistes, des Lib Dems et des Verts.

Le chef de Lib Dem, Sir Ed, avait également rejeté l’idée d’un pacte formel du parti, mais a admis : « Les libéraux-démocrates sont un élément crucial de la lutte pour faire sortir Boris Johnson du pouvoir.

«Nous ferons campagne dans des domaines où nous pensons pouvoir gagner et je m’attends à ce que le parti travailliste fasse de même.

« Ce n’est un secret pour personne que nous ne consacrons pas tous nos efforts à chaque élection partielle, mais à Chesham et Amersham cet été et dans le North Shropshire maintenant, nous pouvons défendre notre cause avec force. »

Les hauts conservateurs craignent que l’élection partielle à Bexley ne soit plus proche que prévu, principalement en raison de la baisse de la participation des électeurs et de l’apathie associée.

Les stratèges du parti au pouvoir de M. Johnson surveillent de près l’impact de ce que l’on a décrit comme une collaboration « sous le radar » entre les travaillistes et les démocrates libéraux lors des élections partielles cruciales.

L’un d’eux a déclaré au Financial Times : « Si la gauche se ressaisissait, cela pourrait rendre les choses beaucoup plus difficiles en 2024.

«Nous avons eu de la chance que le vote de centre-droit soit entièrement uni lors des dernières élections et ils ne l’étaient pas. Cela pourrait changer la donne. »

Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, a ajouté : « S’il doit y avoir une évolution vers une sorte d’alliance progressiste ou de pacte électoral, elle devra être tacite.

« Il n’y a aucune perspective que les travaillistes ou les Lib Dems – que ce soit au sommet ou sur le terrain – fassent quoi que ce soit de formel. »

En juin, les Lib Dems ont remporté une victoire inattendue dans le Chesham et Amersham, Sarah Green assurant un swing de 25% et gagnant avec une majorité de plus de 8 000.

La campagne du Labour est passée sous le radar avec un soutien plongeant à seulement 11%, principalement à cause de ce que de nombreux observateurs ont qualifié de vote tactique pour les Lib Dems, le candidat travailliste n’ayant reçu que 622 voix.

Mais quelques semaines plus tard, les rôles se sont inversés lors de l’élection partielle de Batley-and-Spen – remportée par les travaillistes – où la campagne Lib Dem était extrêmement discrète.

Cependant, les initiés de Lib Dem ont insisté sur le fait qu’il avait mis en place un combat prêt dans deux quartiers où il a été estimé que les électeurs « conservateurs doux » ne seraient pas prêts à passer au Labour.

Un stratège du parti a déclaré au Financial Times : « Nous n’irions jamais jusqu’à dire qu’il y avait un accord, mais nous nous sommes battus pour convaincre les« switchers soft-Con » dans des endroits où il était peu probable qu’ils fassent une conversion complète en La main d’oeuvre. »