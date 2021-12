Boris Johnson news: UNE DOUZAINE de députés conservateurs font la queue pour renverser le Premier ministre | Politique | Des nouvelles

Jusqu’à 12 députés conservateurs auraient soumis des lettres de défiance envers le Premier ministre. Le gouvernement est soumis à de fortes pressions depuis que des détails choquants sont apparus sur une fête de Noël à Downing Street en décembre dernier.

M. Johnson est également confronté à une énorme rébellion conservatrice aux Communes demain alors qu’il cherche à aller de l’avant avec le resserrement des restrictions sur les coronavirus.

Christopher Hope, correspondant politique en chef du Daily Telegraph, a tweeté : « Jusqu’à 12 députés conservateurs ont soumis des lettres de défiance à Boris Johnson, selon les alliés du Premier ministre.

« Mais les députés conservateurs fidèles pensent que la situation peut être inversée en nommant David Canzini au 10 Downing Street. »

M. Canzini, ancien directeur de campagne du Parti conservateur, serait en pourparlers pour devenir le nouveau conseiller en chef du Premier ministre.

Des lettres de défiance sont soumises au président du comité influent de 1922 des députés conservateurs d’arrière-ban.

Les règles stipulent qu’au moins 15% des députés conservateurs doivent écrire une lettre de défiance pour qu’un vote sur le poste de Premier ministre de M. Johnson ait lieu.

Dans l’état actuel des choses, un total de 54 lettres devraient être soumises au député Sir Graham Brady.

Si le seuil est atteint, un vote aurait lieu et M. Johnson devrait obtenir le soutien de 181 députés conservateurs.

Les anciens ministres du Cabinet David Davis, Esther McVey, le Dr Liam Fox, Greg Clark et l’ancien ministre du Brexit Steve Baker ont tous fait part de leurs préoccupations concernant les plans.

M. Baker a confirmé qu’il voterait contre de nouvelles restrictions, affirmant qu’elles étaient « fausses » et « disproportionnées ».

Pendant ce temps, jusqu’à 10 assistants ministériels se prépareraient à démissionner à cause des plans.

Les restrictions du plan B incluent le port obligatoire du masque à l’intérieur dans la plupart des lieux publics et des conseils pour que les gens travaillent à domicile dans la mesure du possible.

Des laissez-passer NHS Covid montrant une vaccination complète ou un test négatif récent seront requis pour l’entrée dans les sites intérieurs contenant plus de 500 personnes, les sites extérieurs non assis avec plus de 4 000 personnes et tout site avec plus de 10 000 personnes, à partir de mercredi.

S’exprimant cet après-midi lors d’une visite dans une clinique de vaccination dans l’ouest de Londres, M. Johnson a déclaré que ses plans étaient « équilibrés et proportionnés ».

Il a déclaré : « Je pense que ce que tout le monde doit reconnaître, c’est deux choses : qu’Omicron est un risque très grave pour la santé publique, qu’il se propage très rapidement et qu’il n’y a pas de place pour la complaisance. »

M. Johnson a ajouté: « Et j’espère que les gens comprendront également, mes collègues à Westminster et dans tout le pays, verront également que les mesures que nous mettons en place sont équilibrées et proportionnées. »