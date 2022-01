Boris Johnson « n’exclut pas » les plans pour alléger la flambée des factures d’énergie – « Instrument contondant » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les ménages britanniques devraient tous subir des changements drastiques avec une hausse du gaz et prix de l’électricité à partir d’avril. Le plafond légal des prix intérieurs de l’énergie devrait augmenter, permettant aux entreprises de répercuter une partie de la douleur des prix de gros exorbitants observés ces derniers mois sur les consommateurs.

Les factures pourraient passer de 1 277 £ par an sous le plafond de prix actuel à 1 865 £ par an, soit une augmentation de 50 %, selon les estimations.

Cependant, le niveau du plafond sera finalisé par le régulateur Ofgem le mois prochain.

Le premier ministre fait face à d’énormes pressions de la part de ses propres députés d’arrière-ban pour apporter un soutien aux consommateurs qui seront les plus durement touchés, alors que les craintes grandissent d’une crise imminente du coût de la vie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street mardi, M. Johnson a mis en doute l’efficacité d’une telle décision, tout en laissant entendre que de nouvelles mesures pour atténuer la hausse des coûts pourraient être imminentes.

M. Johnson a déclaré qu’il « n’excluait pas d’autres mesures », ajoutant que le potentiel était là « dans la liberté de réguler notre propre TVA ».

Il a déclaré : « L’argument est qu’il s’agit d’un instrument un peu brutal et que la difficulté est que vous finissez par réduire les factures de carburant de nombreuses personnes qui n’ont peut-être pas besoin du soutien de la manière directe que nous devons leur apporter.

« Nous devons aider le plus les personnes en situation de précarité énergétique. »

M. Johnson a continué à dire qu’il appréciait les « difficultés auxquelles les gens sont confrontés en raison de l’augmentation des prix du gaz », ajoutant qu’il « continuerait à écouter les entreprises et les consommateurs sur la manière de réduire le coût de l’énergie ».

LIRE LA SUITE: Le prince Charles envoie un message crypté au prince Harry dans une lettre ouverte

La chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré à The i : « Boris Johnson a promis non pas une mais trois fois de réduire la TVA sur les factures d’énergie des ménages pendant et après la campagne référendaire sur le Brexit.

«Pourtant, il est maintenant heureux de revenir sur sa parole et essaie de brouiller les pistes sur un changement qui contribuerait à alléger le fardeau des ménages confrontés à la flambée des factures d’énergie.

«C’est une promesse non tenue après l’autre de la part d’un Premier ministre distrait par son propre scandale et son incompétence.

« Les travaillistes supprimeraient la TVA des factures d’énergie domestique cet hiver pour aider les ménages confrontés à des coûts croissants. »