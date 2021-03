Boris Johnson: Nous n’avons pas besoin de l’UE, 60 millions de nouveaux jabs fabriqués en Grande-Bretagne | Politique | Nouvelles

Novavax sera «embouteillé» au Royaume-Uni, et non en Allemagne comme prévu à l’origine avec le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline pour «remplir et terminer» les nouvelles doses dans le Nord. Cette décision garantira une industrie des vaccins à domicile, pour protéger la nation de tout blocus de Bruxelles sur les doses provenant de l’étranger. L’UE avait menacé de bloquer les exportations de vaccins vers le Royaume-Uni au début du mois et sa politique dans ce domaine n’est toujours pas claire.

Auparavant, le vaccin Novavax devait être fabriqué à Stockton-on-Tees, dans le comté de Durham, mais transporté en Allemagne pour être mis en bouteille.

Désormais, les doses seront placées dans des flacons dans une usine GlaxoSmithKline à Barnard Castle, à proximité.

M. Johnson a qualifié hier soir cette décision de « nouvelle arme potentiellement importante dans notre arsenal contre Covid ».

Hier, il a annoncé les préparatifs du déploiement du vaccin Novavax à deux doses lors d’une conférence de presse à Downing Street.

Le vaccin devrait être approuvé par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé en mai.

M. Johnson a déclaré: « Parallèlement à notre programme visant à offrir une vaccination à tous les adultes d’ici la fin juillet, nous développons nos propres capacités de fabrication à long terme au Royaume-Uni. Je vous ai déjà dit que Novavax – une nouvelle arme potentiellement importante dans notre arsenal contre Covid – va être fabriquée dans le nord-est.

«Et je peux aujourd’hui annoncer que le groupe de travail sur les vaccins a conclu un accord avec GSK pour finir et mettre en bouteille ce précieux fluide, également dans le nord-est, nous donnant entre 50 et 60 millions de doses de vaccin fabriqué au Royaume-Uni sous réserve des bonnes approbations de le MHRA. «

Les fabricants de Novavax affirment que les essais montrent qu’il est efficace à 86% contre la variante de Kent et à 96% dans la prévention des cas causés par la version originale du virus.

S’il est approuvé, le stock serait suffisamment important pour inoculer la moitié de la population adulte du Royaume-Uni avec les deux doses requises.

Cela signifiera également que le Royaume-Uni aura accès à quatre vaccins après que le Moderna jab a été récemment approuvé pour ajouter aux stocks de l’Université d’Oxford / AstraZeneca et Pfizer.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il était « ravi que GSK fournisse un soutien à la fabrication du vaccin Novavax à terre ». Il a ajouté: «Les sciences de la vie britanniques vont de mieux en mieux.

«Nous avons tous vu à quel point les capacités de fabrication de vaccins à terre sont importantes, et cet accord fantastique garantira que davantage de ces produits vitaux pourront être fabriqués ici au Royaume-Uni.

«Le programme de vaccination du Royaume-Uni a été un succès national, avec plus de 30 millions de personnes ayant maintenant reçu une première dose d’un vaccin.

« Si le vaccin Novavax répond aux normes élevées de sécurité et d’efficacité de notre organisme de réglementation des médicaments, l’accord conclu aujourd’hui stimulera ces efforts au cours des prochains mois. »

M. Johnson s’était adressé à la nation depuis le nouveau studio de télévision de 2,6 millions de livres sterling de Downing Street pour la première fois hier.

Il a également profité de la conférence de presse pour célébrer «un grand jour pour beaucoup d’entre nous» en remplaçant le message «Restez à la maison» du gouvernement par de nouveaux conseils pour profiter du plein air. Le Premier ministre a déclaré: « Je dois souligner que ce n’est que grâce à des mois de sacrifices et d’efforts que nous pouvons faire ce petit pas vers la liberté aujourd’hui et nous devons procéder avec prudence.

«C’est formidable de voir qu’hier, nous avons enregistré le plus faible nombre de nouvelles infections depuis six mois. Les décès et les hospitalisations à travers le Royaume-Uni continuent de baisser.

« Mais cette vague continue d’augmenter de l’autre côté de la Manche et il est inévitable au fur et à mesure que nous avançons sur cette feuille de route qu’il y aura plus d’infections, plus d’hospitalisations et malheureusement plus de décès. Donc, ce que nous devons faire, c’est continuer à fond pour renforcer l’immunité notre population, construisons nos défenses contre cette vague quand elle survient.

«Je sais ce que le gouvernement a demandé aux gens au cours de l’année dernière, mais je sais aussi à quel point les gens ont répondu magnifiquement.

« C’est mon avis, à une écrasante majorité, les gens sont déterminés à continuer à le faire et ils comprennent la nécessité de faire preuve de prudence. »

Et il a exhorté les gens à utiliser la nouvelle liberté pour se mettre en forme et renforcer la «résilience nationale» du pays.

M. Johnson a déclaré: « Il y a une autre façon dont nous pouvons tous construire nos propres défenses individuelles contre Covid et nous amuser en même temps et c’est de faire plus d’exercice. »

Pendant ce temps, les Allemands ont accusé la patronne de l’UE Ursula von der Leyen du programme de vaccination raté du bloc.

Un sondage à la bombe a montré que plus d’un quart des personnes pensent que le président de la Commission européenne est responsable de la lenteur du déploiement des coups. Elle est survenue alors que la chancelière Angela Merkel a sauté à la défense des eurocrates maladroits, affirmant que le «perfectionnisme» est à blâmer pour la réponse imparfaite de son pays à la pandémie.

Le triste programme de vaccination de masse de l’Allemagne a laissé le pays au milieu d’une troisième vague d’infections à coronavirus.

Mais à peine 14% ont affirmé que Mme Merkel était responsable du programme lent.

Cela par rapport aux 26% qui blâment Mme von der Leyen.