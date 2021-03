Boris Johnson penche pour un revirement de défense après que les États-Unis sont «profondément déçus» par les coupes de l’armée | UK | Nouvelles

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a confirmé cette semaine que l’armée britannique serait réduite de près de 10 000 soldats d’ici 2025, déclarant que « une capacité de déploiement et un avantage technologique accrus » signifieraient que moins de soldats seront en mesure de fournir les mêmes résultats. Il a annoncé les coupes dans le cadre d’une refonte majeure des forces armées avec des plans pour introduire de nouvelles capacités axées sur l’intelligence artificielle et la cyberguerre. La taille de l’armée sera à son plus petit depuis 1714 – avec seulement 72 500 soldats réguliers et le nombre de chars passera de 227 à 148 unités améliorées.

Mais l’ancien officier de l’armée britannique et conseiller en défense du gouvernement Nicholas Drummond pense qu’il pourrait y avoir un revirement sur certains de ces plans.

Il a déclaré à Express.co.uk: «La première chose à dire est que les plans ne sont toujours pas finalisés.

«Il y a eu des pressions politiques pour publier la revue parce qu’elle plane au-dessus de la tête de tout le monde depuis longtemps.

«Mais étant donné la pandémie et les restrictions, il restait encore beaucoup à faire.

«C’était un véritable obstacle à son achèvement et je ne pense donc pas que nous ayons enfin vu comment sera l’armée.»

Le nombre de frégates et de destroyers de la marine passera de 19 à 17 au cours des 18 prochains mois et une série d’avions vieillissants de la RAF seront également retirés au cours des deux prochaines années.

Le plan serait de concentrer les investissements dans le remplacement de Trident et d’autres réarmements de haute technologie – ce que M. Drummond a précédemment déclaré est essentiel pour lutter contre les menaces croissantes comme la Chine.

Mais il aimerait que davantage de concentration soit reportée sur l’armée.

Il a déclaré: «En fin de compte, les véhicules blindés sont toujours d’actualité.

LIRE LA SUITE: Avertissement de la Chine: les armes nucléaires britanniques sont en attente d’une « prise de terre » par Pékin – « Nous les utiliserons »

«Il n’y a pas de substitut à la puissance dure et nous avons un réel problème de prix abordable qui a conduit à ces choix difficiles de donner la priorité à la marine et à la force aérienne.

«Cela restera jusqu’à ce que nous ayons de l’argent pour régénérer correctement l’armée.

«Si une situation évoluait, où nous nous retrouvions dans un conflit majeur, nous devions investir massivement.»

Selon le Financial Times, des responsables militaires américains ont déclaré en privé que «bien qu’ils apprécient les forces spéciales britanniques et soient impressionnés par l’expertise informatique croissante de la Grande-Bretagne, le nombre de soldats compte toujours».

Michael Shurkin, expert en sécurité à la Rand Corporation, a déclaré que la coopération militaire historique des États-Unis avec les Britanniques repose sur une reconnaissance de sa qualité.

Il a déclaré: « Ce n’est pas seulement que nous nous attendons à ce que les Britanniques se présentent lorsque nous appelons – nous voulons vraiment que les Britanniques se présentent lorsque nous appelons, car ils sont bons. »

NE MANQUEZ PAS

La capacité de guerre de Téhéran révélée au milieu des tensions avec l’Occident [ANALYSIS

US soldier risked ‘cataclysmic outcome’ with defection to USSR [COMMENT

Turkey close to Russia’s grasp amid Trump fury after Venezuela ruling [ANALYSIS]

Il a ajouté que «cela devient un réel problème» si soudainement un allié de confiance ne peut plus fournir le nombre de troupes qu’il pouvait autrefois.

Et M. Drummond a déclaré qu’il avait personnellement ressenti les ondes de choc de Washington cette semaine.

Il a poursuivi: «J’ai un ami qui est un général américain de haut rang et je lui ai demandé ce qu’il pensait de l’Integrated Review.

«Il a dit que c’était ‘profondément décevant’.

«Il pense que l’armée n’est pas efficace telle qu’elle est et il veut que le Royaume-Uni ait une division déployable qui équivaut à trois brigades Stryker ou à trois brigades d’infanterie blindée.

«Nous n’avons pas ça pour le moment.»