Boris Johnson place la guerre contre le crime au cœur du plan post-Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Sunday Express peut révéler en exclusivité que le Premier ministre dévoilera mardi son nouveau plan de lutte contre le crime alors qu’il s’appuie sur ses promesses de manifeste de 2019 pour faire baisser la criminalité. Écrivant dans le Sunday Express aujourd’hui, M. Johnson a déclaré: «Ce gouvernement est totalement dédié à la lutte et à la lutte contre le crime. Je veux apporter la même attention à la lutte contre la criminalité nationale que nous avons apportée à Londres au cours de mon mandat de huit ans en tant que maire. « Rendre ce pays sûr est le moyen le meilleur et le plus efficace de passer au niveau supérieur – afin que les jeunes grandissent dans des quartiers plus sûrs partout. »

Il a sympathisé avec la “confusion” ressentie par les victimes d’actes criminels suivie par “un sentiment de choc et de violation” puis “de fureur” et a promis que son gouvernement serait de leur côté.

« Nous devons maintenant redoubler d’efforts, continuer à mettre plus de policiers dans la rue et les soutenir jusqu’au bout.

“Et nous voulons que tout le monde sache que si vous êtes victime d’un crime, vous avez un officier nommé à appeler – quelqu’un qui est immédiatement à vos côtés.”

Pendant son mandat de maire de la capitale, il a réduit la criminalité de 20 % et les meurtres de 50 %.

Aujourd’hui, il a révélé qu’il apporterait trois réformes clés pour lutter contre la criminalité et avoir un impact similaire sur le pays dans son ensemble.

Chaque communauté se verra attribuer un agent de police nommé qui connaîtra les forces et les vulnérabilités de la région avec ses coordonnées téléphoniques et électroniques qui seront accessibles au public.

Un nouvel ensemble de classements sera publié sur les temps de réponse des appels 999 et 101 dans les zones de police.

Le gouvernement intensifiera le succès du programme ADDER – la guerre contre les gangs de drogue des comtés, en mettant un anneau d’acier autour des villes touchées jusqu’à ce que nous étranglions la vie des gangs.

L’annonce intervient après une semaine difficile où la Fédération de la police a publiquement attaqué le ministre de l’Intérieur Priti Patel.

Le syndicat des officiers d’Angleterre et du Pays de Galles a voté un vote de défiance envers Mme Patel concernant la décision de geler leur salaire pour aider à contenir la crise de la dette britannique.

Et avec des gros titres remplis de critiques sur les passeports vaccinaux et la soi-disant « pingdémie », qui a contraint des centaines de milliers de personnes à rester chez elles parce qu’elles ont reçu une alerte covid, M. Johnson a subi des pressions pour reprendre l’initiative politique .

Les sondages suggèrent également que l’avance des conservateurs sur les travaillistes a été réduite.

Un sondage Yougov la semaine dernière a vu le soutien des conservateurs chuter de six points à 38% avec les travaillistes à 34%.

Cependant, un sondage Opinium publié hier soir a mis les conservateurs inchangés à 43%, huit points devant les travaillistes également inchangés à 35%.

Mais il y avait moins de bonnes nouvelles pour le Premier ministre qui a vu sa cote d’approbation personnelle chuter de 5 points à -13.

Mais avec la journée de la liberté la semaine dernière marquant une étape importante vers la fin des restrictions de verrouillage, M. Johnson est revenu à son manifeste de 2019 pour commencer à se concentrer sur les réformes qu’il souhaitait introduire avant la pandémie.

Une série de nouvelles annonces politiques devrait être suivie d’un remaniement ministériel de sa meilleure équipe alors que M. Johnson se prépare à combattre les prochaines élections en 2024.

La semaine dernière, il a dévoilé ses plans pour niveler des zones en Grande-Bretagne, en particulier le nord et les Midlands, qui ont été négligées pendant des décennies.

Il est également sur le point de dévoiler des plans pour encourager une alimentation saine.

Et mardi, il publiera sa stratégie criminelle.

Le Premier ministre a souligné que la promesse de recruter 20 000 policiers supplémentaires était en bonne voie et que le gouvernement avait un bilan solide en matière de loi et d’ordre avec un projet de loi introduisant des peines plus sévères passant par le Parlement.

Dans son article, il a noté : « Nous avons déjà enroulé environ un tiers des gangs des comtés. Nous avons donné à la police de nouveaux pouvoirs pour arrêter et fouiller, et avec un nouveau fonds de 25 millions de livres sterling pour un meilleur éclairage et plus de vidéosurveillance, nous braquons les projecteurs sur la criminalité de rue et aidons à rendre les quartiers plus sûrs, en particulier pour les femmes après la tombée de la nuit.

Il a déclaré que la guerre contre les gangs des comtés qui exploitent souvent de jeunes enfants dans le commerce illégal de la drogue est une priorité absolue.

« Nous devons faire face aux incitations sous-jacentes de ces gangs – le trafic de drogue qui est entraîné non seulement par les 300 000« utilisateurs à problèmes » mais par des personnes relativement aisées qui alimentent également la demande », a-t-il déclaré.

“Nous rassemblons la police avec des employeurs et des experts de la santé pour développer des mesures sensées et pratiques que nous pouvons prendre – en tant que société – pour réduire l’abus de drogues à travers le pays.”

L’annonce fait suite à la publication des résultats de la criminalité pour l’Angleterre et le Pays de Galles de 2020 à 2021 par l’Office for National Statistics, qui a montré qu’il y avait une baisse de 13% du nombre total de crimes enregistrés par la police, hors fraude.

La plus forte baisse observée dans le vol (en baisse de 32 %) avec les meurtres en baisse de 16 pour cent, les violences graves en baisse de 11 pour cent et les infractions sexuelles en baisse de 10 pour cent.

Cependant, il y a eu une forte augmentation des infractions liées aux drogues de 13 pour cent par rapport à l’année précédente.

Ajouté à cela, les infractions de fraude ont augmenté de 3,5% au cours de l’année se terminant en mars 2021, tandis que le nombre total de Computer Misuse Act (CMA) a augmenté de 70%.

M. Johnson a déclaré que les nouvelles sur les taux de meurtres et de violences graves étaient « encourageantes » mais a averti « nous savons également que, dans une certaine mesure, ces chiffres ont été aidés par la pandémie.

« Lorsque nous avons enfermé le pays, nous avons également enfermé de nombreux criminels. »