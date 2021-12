Boris Johnson :  » Point de basculement pour le Premier ministre  » impopulaire  » alors que les manifestants du lock-out prennent le contrôle de Londres | Politique | Des nouvelles

Les manifestants vocaux anti-verrouillage ont rejoint des milliers d’autres dans le centre de Londres plus tôt dans la journée en colère contre les passeports vaccinaux et d’autres mesures imposées au milieu d’un pic de cas de la variante Omicron. Le groupe – qui se compose des frères Fred et Richard Fairbrass – a rejeté les allégations selon lesquelles ils seraient anti-vaxxers, insistant sur le fait que les jabs sont une question de choix personnel.

S’adressant à Express.co.uk, les frères suggèrent que les actions de Boris Johnson au cours des 18 derniers mois ont fait de lui le « politicien le plus impopulaire depuis Tony Blair ».

Ils ont rejoint des milliers d’autres – dont le meilleur agent de football Barry Silkman – dans le centre de Londres samedi pour s’opposer aux nouvelles mesures.

Fred a déclaré : « Nous pensons qu’il est bon que les gens se rassemblent. C’est une accumulation progressive de pression sur le gouvernement.

« Qu’ils en tiennent compte ou non n’a pas d’importance car ce sont les gens qui comptent, pas le gouvernement.

Richard a ajouté : « Il arrive à un point de basculement.

« Les marches des deux dernières années ont servi à soutenir les personnes qui se sont présentées, mais je ne sais pas dans quelle mesure elles ont affecté la politique réelle du gouvernement.

« Je pense que nous nous approchons du point où cela doit réellement commencer à changer. »

Richard a poursuivi en disant : « L’une des choses les plus étonnantes que j’ai trouvées à propos de Johnson, et de Westminster en général, est que des principes fondamentaux comme la liberté de conscience, l’intégrité corporelle, la liberté, la vie privée, toutes ces choses que vous supposeriez auraient été automatiques. car tant de députés sont licenciés comme s’ils n’étaient pas pertinents.

«Pour moi, c’est faux. Je n’ai pas de problème si les gens sont vaccinés – cela dépend entièrement d’eux.

« Ne me dis pas quoi faire, c’est tout ce que je dis. »

Ils ont parlé au fur et à mesure que le NHS prévoyait qu’il y aurait 230 000 nouveaux cas de SSPT à l’échelle nationale à la suite de la pandémie de coronavirus.

Tout le monde, des services sociaux et de santé aux proches des victimes de COVID-19, sera touché.

La clinique de réadaptation aide les gens à reconstruire leur vie et a révélé que la demande avait « monté en flèche » pendant la pandémie.

Un porte-parole a déclaré qu’il n’avait « jamais été aussi important de protéger sa santé mentale ».

Ils ont ajouté: « Alors que nous sortons de la pandémie, il est essentiel que les gens se concentrent sur eux-mêmes et sur les autres – à la fois physiquement et mentalement ».