Boris Johnson porte un coup de marteau alors que les conservateurs rejettent les plans du Premier ministre à la Chambre des communes | Politique | Des nouvelles

Après un appel de dernière minute de M. Johnson lors d’une réunion d’arrière-ban quelques heures avant le vote, certains ont promis de soutenir les mesures. Alors qu’un grand nombre votait encore contre le gouvernement, la révolte était bien moins importante que ne l’avaient craint les ministres.

« L’objectif global de ce que nous faisons est d’essayer de faire avancer les choses », a déclaré M. Johnson lors d’une réunion d’arrière-ban.

Il a averti que d’autres pays d’Europe avaient été contraints de fermer des boîtes de nuit à cause d’Omicron et qu’il était impatient d’utiliser les restrictions votées ce soir pour garder la société ouverte.

Toutes les mesures sont passées par les Communes, le Premier ministre remportant le vote le plus controversé sur les passeports Covid par 369 contre 126.

Le Premier ministre a annoncé qu’il introduisait des restrictions supplémentaires la semaine dernière dans une tentative effrénée d’arrêter la propagation de la variante Omicron.

La souche mutante a déjà rapidement englouti le Royaume-Uni et est devenue la forme dominante du virus dans certaines régions.

Ttal a confirmé jusqu’à présent 4 713 cas de COVID-19 Omicron au Royaume-Uni, avec des chiffres qui doubleraient tous les deux jours.

Les responsables pensent que le chiffre réel est beaucoup plus élevé et qu’il pourrait y avoir 200 000 cas Omicron par jour.

La semaine dernière, M. Johnson a annoncé qu’il réintroduisait des masques faciaux pour tous les environnements intérieurs, conseillant de se réveiller à domicile et souhaitait que les Britanniques présentent une preuve de vaccination ou un test négatif pour accéder aux grands événements.

Les conservateurs ont réagi avec fureur lorsque l’annonce a été faite pour la première fois.

Plus de 70 conservateurs avaient indiqué qu’ils prévoyaient de voter contre les restrictions dans les jours précédant le vote de ce soir.

Les travaillistes ont apporté leur soutien aux mesures, ce qui signifie que les plans seraient passés par les Communes quelle que soit la taille de la rébellion conservatrice.

L’ancienne ministre du cabinet conservateur Dame Andrea Leadsom a décrit les changements comme une « pente glissante sur laquelle je ne veux pas glisser ».

Elle a déclaré: « Cette fois-ci, les mesures proposées sont préventives, juste au cas où, et je ne vois pas où cela se terminera.

« Covid sera avec nous pendant de nombreuses années à venir et il est impensable que chaque automne à partir de maintenant, nous limitions la qualité de vie de tous les citoyens juste pour être du bon côté. »

Pendant ce temps, Mark Harper, qui dirige le groupe de députés conservateurs du Covid Recovery Group, sceptique au verrouillage, a demandé au gouvernement de « repenser son approche ».

L’ancien whip en chef a déclaré à propos des projets de passeport : « Ils sont très limités pour le moment sur ce qui est proposé, mais c’était vrai partout où ils ont été introduits dans le monde. Partout où ils ont été introduits, ils l’ont étendu, en termes de lieux ils s’appliquent à.

« Ceux qui pensent qu’ils vont s’en tenir à ce qui est actuellement au Feuilleton, je crains qu’ils ne se moquent d’eux-mêmes. »

Hier soir, le député de Yeovil, Marcus Fysh, a comparé l’introduction des laissez-passer Covid au régime nazi d’Hitler.

Il a déclaré: « Nous ne sommes pas une société » papiers s’il vous plaît « .

« Ce n’est pas l’Allemagne nazie. »

Les passeports seront une exigence légale pour l’entrée dans les sites intérieurs contenant plus de 500 personnes, les sites extérieurs non assis avec plus de 4 000 personnes et tout site avec plus de 10 000 personnes, à partir de demain.