Boris Johnson pourrait devenir « un autre ancien occupant de Downing Street »

Boris Johnson a fait face à une vague de condamnations suite au scandale Owen Paterson (Photo: .)

Un conservateur de haut rang a averti que Boris Johnson pourrait devenir « un autre ancien occupant du n ° 10 » s’il tenait le Parlement pour acquis.

Alors que la tempête se poursuit depuis le scandale Owen Paterson, l’ancien ministre de la Défense Tobias Ellwood s’est joint à l’ancien Premier ministre conservateur Sir John Major pour critiquer M. Johnson.

M. Ellwood a écrit que les périodes de test ont incité le public à se tourner vers son gouvernement pour fournir «un leadership, un savoir-faire et une vision».

« Un Premier ministre qui tient le Parlement pour acquis ne réalisera aucune de ces choses et finira simplement, non pas comme une grosse bête, mais comme un autre ancien occupant du n ° 10 », a écrit l’ancien ministre de la Défense dans The Sun.

Le haut responsable conservateur, qui a été exclu du gouvernement lorsque M. Johnson a remplacé Theresa May en juillet 2019, a déclaré: » Ce gâchis devrait être utilisé comme une opportunité d’appuyer sur le bouton de réinitialisation de l’ensemble de la relation Parlement-gouvernement, puis de se regrouper. Il y a une véritable rage dans les rangs.

«Les électeurs ont été à juste titre consternés par ce qu’ils ont vu. Un système pour les députés, un autre pour le public.

Cela vient du fait que le parti travailliste a affirmé qu’il y avait un « argent pour la culture d’accès » dans le parti conservateur à la suite de rapports qu’une série de donateurs qui donnent aux conservateurs 3 millions de livres sterling et servent de trésorier conservateur ont été proposés pour des sièges aux Lords.

Owen Paterson a démissionné en tant que député conservateur au cours de la rangée (Photo: PA)

Et le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a écrit à l’organe qui examine les candidatures aux pairies pour affirmer que l’ancien Cabinet M. Paterson ne devrait pas se voir accorder une pairie si Downing Street le recommande pour une.

Samedi, Sir John a déclaré qu’une pairie pour M. Paterson serait » plutôt extraordinaire » alors qu’il lançait une attaque fulgurante contre les actions » honteuses » du gouvernement de M. Johnson, arguant qu’elles étaient » peut-être politiquement corrompues « .

M. Paterson a démissionné après que M. Johnson a abandonné un plan qui aurait vu son cas – et l’ensemble du régime de normes – examiné par un comité dirigé par les conservateurs.

Dans un autre signe de la colère des conservateurs à propos de la gestion de l’affaire Paterson, l’ancienne ministre Caroline Nokes – une éminente critique de M. Johnson – a écrit dans le Sunday Mirror: » Si mon sac postal est quelque chose à faire, le public pense que la décision du Premier ministre de encerclez ses chariots et attaquez la commissaire aux normes Kathryn Stone pue bel et bien. Et c’est le cas.’

